Kuruluş Osman'a sürpriz transfer! Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız Kuruluş Osman'a mı katılıyor?
Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'a sürpriz transfer... Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterini canlandıran Özge Yağız geçtiğimiz günlerde diziden ayrıldığı konuşuluyordu. Özge Yağız iddiaları doğrulayan bir paylaşımda bulundu. Yağız'ın yeni adresinin Kuruluş Osman dizisi olacağı iddia edildi. İşte ayrıntılar...
Yemin dizisinde Reyhan karakterini canlandıran Özge Yağız’ın Kuruluş Osman dizisine transfer olduğu iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerinde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinden ayrıldığı konuşulan Özge Yağız sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla söylentileri doğrulamıştı. Yağız’ın yeni dizisinin Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman olduğu iddia edildi.
Güzel oyuncunun Kuruluş Osman’a katılacağı ile ilgili henüz kesin bir açıklama yok ancak bazı iddialar var. Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’da rol alması beklenen Özge Yağız’ın hangi karakteri canlandıracağı ise henüz bilinmiyor.