Kuruluş Osman'a sürpriz transfer! Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız Kuruluş Osman'a mı katılıyor?

Yemin dizisinde Reyhan karakterini canlandıran Özge Yağız’ın Kuruluş Osman dizisine transfer olduğu iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerinde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinden ayrıldığı konuşulan Özge Yağız sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla söylentileri doğrulamıştı. Yağız’ın yeni dizisinin Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman olduğu iddia edildi.



Güzel oyuncunun Kuruluş Osman’a katılacağı ile ilgili henüz kesin bir açıklama yok ancak bazı iddialar var. Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’da rol alması beklenen Özge Yağız’ın hangi karakteri canlandıracağı ise henüz bilinmiyor.