Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9991
  • 7,6134
  • 383.632
  • 99547.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Acun Ilıcalı'dan o iddialara yalanlama!

Acun Ilıcalı'dan o iddialara yalanlama!

Acun Ilıcalı'dan o iddialara yalanlama!

'Survivor 2020' yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı ve ekibin bir kısmının, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla 14 Mayıs'ta İstanbul'a geleceği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili iddialara Twitter hesabından yanıt veren Acun Ilıcalı, şunları dile getirdi:

"Türkiye’ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye’ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı..."


Bu köyle resim çekmek parayla

Bu köyle resim çekmek parayla

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Şifa kaynağı Chia tohumunu nasıl tüketilir?

Türkiye, Arnavutluk ve Makedonya'ya tıbbi yardım gönderiyor