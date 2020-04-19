Acun Ilıcalı yarışmacıların üzerine yürüdü! Survivor'da yaşanan gergin anlar haberde!

Survivor’ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı daha önce hiç böyle görülmedi! Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020’de tansiyon yükseldi. Yarışmanın 50. bölümünde yarışmacılar ile Acun Ilcalı arasında yaşanan diyalog ekran başındaki izleyicileri şaşırttı.



BU YAPILAN EN BÜYÜK AYIPLARDAN BİRİSİ

Ünlüler takımının “Ritmimiz bozuluyor” itirazları ve Sercan Yıldırım’ın bağırması sonucu sunucu Acun Ilıcalı olaya müdahale etmek zorunda kaldı. Yarışmacılar arasında yaşanan kargaşa sonrası Acun Ilıcalı ilk önce Ersin Korkut’un daha sonra ise ünlüler takımının üzerine yürüdü. Ilcalı’nın “Hepiniz oradasınız. Hiçbiriniz ne duyduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz. Her şeyi ispat edeceğim. Bu yapılan en büyük ayıplardan birisi sizin yaptığınız” cümleleri ise geceye damgasını vurdu.