Acun Ilıcalı ve Hadise buluştu: Görmediğim zaman özlüyorum

Acun Ilıcalı, “O Ses Türkiye” yarışmasında jüri üyeliği yapan Hadise ile Bebek’te akşam yemeğinde bir araya geldi. İki ünlü isme, Ilıcalı’nın yurtdışından gelen misafirleri de eşlik etti. Yemek sonrası Hadise ve Ilıcalı mekandan birlikte ayrıldı. Ünlü televizyoncu, “Hadise’yi görmediğim zaman özlüyorum. Mümkün olduğu kadar da görüşüyoruz, kendisinin kalbimdeki yeri farklıdır” dedi.

Kuracağı Exxen adlı dijital platformda Hadise ile ilgili projesi olup olmadığı yönündeki soruları Ilıcalı, “Hadise ile birçok proje düşünüyorum. Exxen’e sevdiğimiz birçok yıldızı davet ediyoruz. Ama bu akşam işten çok dostluğumuzu konuştuk” diye yanıtladı.

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Hekimoğlu”nda rol alan Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hadise, ilişkisi hakkındaki soruları “Sonra konuşuruz” diyerek yanıtsız bıraktı.