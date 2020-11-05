  • $8,459
  • 9,9582
  • 521.103
  • 1175.93
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Acun Ilıcalı ve Hadise buluştu: Görmediğim zaman özlüyorum
05 Kasım 2020 Perşembe 11:04 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı ve Hadise buluştu: Görmediğim zaman özlüyorum

Acun Ilıcalı ve Hadise buluştu: Görmediğim zaman özlüyorum

Yakın dostlar Acun Ilıcalı ve Hadise, önceki akşam Bebek'teydi. İkiliye Ilıcalı'nın yurt dışından gelen misafirleri de eşlik etti.

Acun Ilıcalı, “O Ses Türkiye” yarışmasında jüri üyeliği yapan Hadise ile Bebek’te akşam yemeğinde bir araya geldi. İki ünlü isme, Ilıcalı’nın yurtdışından gelen misafirleri de eşlik etti. Yemek sonrası Hadise ve Ilıcalı mekandan birlikte ayrıldı. Ünlü televizyoncu, “Hadise’yi görmediğim zaman özlüyorum. Mümkün olduğu kadar da görüşüyoruz, kendisinin kalbimdeki yeri farklıdır” dedi.

Kuracağı Exxen adlı dijital platformda Hadise ile ilgili projesi olup olmadığı yönündeki soruları Ilıcalı, “Hadise ile birçok proje düşünüyorum. Exxen’e sevdiğimiz birçok yıldızı davet ediyoruz. Ama bu akşam işten çok dostluğumuzu konuştuk” diye yanıtladı.

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Hekimoğlu”nda rol alan Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hadise, ilişkisi hakkındaki soruları “Sonra konuşuruz” diyerek yanıtsız bıraktı.  

<p>Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Atina Camisi, 2 Kasım 2020 iti

Atina'nın ilk camisi ibadete açıldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Aşk konusu gündeminizi değiştirebilir! 5 Kasım 2020 burç yorumları

Mesleğimiz ölüyor, çırak dahi bulamıyoruz

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.