Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım'ı ima etti Hadise'nin utangaç halleri aşkı ele verdi!

TV8'in sevilen yarışması Survivor 2020, dün akşam birleşme partisi bölümüyle ekranlara geldi. Corona virüs salgınından dolayı giriş ve çıkışların kapatıldığı Dominik'te kimseyi ağırlayamayan Acun Ilıcalı, birçok ünlüyle görüntülü konuşma yaptı. Survivor'ın birleşme partisindeki şarkı yarışmasında sesleri değerlendiren Hadise, Dominik'e evden bağlandı.

SEVGİLİSİNİN EVİNDE

Oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde olduğu ortaya çıkan Hadise, konuyu Sercan ile Nisa aşkına getirince Acun Ilıcalı'dan beklenmedik bir hamle geldi. Hadise, ünlüler takımından Sercan ve gönüllülerden Nisa'yı ima ederek, "Survivor'da yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu yöneltti. Acun Ilıcalı, "Aşk doğuyor diyemeyiz. Öyle bir bilgi yok şu anda bizde" karşılığını verdi.

"AŞK KOKULARI ALIYORUM HADİSE"

Acun Ilıcalı, "Sen bu aşk kokularını çok iyi alıyormuşsun. Ama ben de alıyorum. Sen Dominik'ten koku alıyorsan ben de Türkiye'den bazı kokular alıyorum Hadise. Neler söylemek istersin?" diye sordu. 34 yaşındaki güzel popçunun, sürpriz aşk sorusu üzerine utanınca eliyle yüzünü kapatması dikkat çekti.

Ünlü yapımcının sorusuyla kahkaha atan Hadise, "Aşk çok güzel bir şey. Bunu sen de çok iyi bilirsin" yanıtını verdi.