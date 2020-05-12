Acun Ilıcalı Ersin Korkut ile ilgili gerçeği açıkladı! Survivor'da herkesi gözyaşlarına boğdu...

Survivor’da büyük veda! Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor yayınlanan son bölümüyle ekran başındakileri ve yarışmacıları duygulandırdı. Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, Ersin Korkut ile ilgili gerçeği yarışmacılara açıkladı. İşte Acun Ilıcalı’nın o açıklaması:



Konu bir yarışmacıyı ilgilendiriyor. Ama bütün yarışmacılarımızın üzüleceğinden şüphem yok. Bahsettiğim yarışmacı maalesef Ersin. Ersin bu yıl olağanüstü performans sergiledi. Hiç beklemiyordum. Karşı takıma gösterdiği saygı. Düşündüğüm zaman gerçekten Ersin’in Survivor hayatı her gün önümde geçiyor böyle. Açıkçası bu senenin en güzel sürpriziydi.

Bugün aldığımız bir haber açıkçası bizim için de bir şok oldu. Dikkat ederseniz bu konseyin çekimini iki kere erteledik. Çünkü beklemek istedik. Ama şunu anladık ki açıklamak zorundayız. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Ersin futbol oyununda bir sakatlık geçirdi. İleriki günlerde ersinin koşmasında zorlanmalar başladı. Dün ersin MR’a gitti. Çıkan MR’lar sonucunu İstanbul’a gönderdik. Ve İstanbul’dan hiç ama hiç beklemediğimiz bir teşhis geldi. Çok ama çok üzülerek açıklıyorum ki doktorun verdiği karara göre Ersin bundan sonra Survivor’a devam edemeyecek. Açıkçası bu sene Survivor’da benim için en beklenmedik veda oldu. Belki de en üzüldüğüm veda diyebiliriz.