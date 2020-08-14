ABD-Türkiye ortak yapımı rap filmi

Son yıllarda Türkiye’de oldukça popüler olan rap müzik kültürü ABD-Türkiye ortak yapımı bir filmle sinema perdesine taşınıyor. İstanbul ve Türkiye’nin tanıtımı anlamında ses getirmesi düşünülen “That İstanbul İsshhhh” filmi için hazırlıklar sürüyor. Akon, 50 Cent ve Paris Hilton gibi ünlü isimlerle çalışan Darryl D. Johnson’ın yönetmen koltuğuna oturacağı filmin başrollerinde Truth Hurts ve Ezekiel Ajeigbe gibi isimlerin yer alması bekleniyor. Filmde hangi Türk rapçilerin yer alacağı ise netlik kazanmadı.

Filmin yapımcılığını Style Po Production, Moskitos Films, Darryl D. Johnson ve Mehmet Ali Arslan üstlendi.