'9 Kere Leyla' filminin yıldızı Alican Yücesoy'un eski aşkları gündem oldu

"9 Kere Leyla" ve "Bir Başkadır" dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Alican Yücesoy'un özel hayatı merak konusu oldu. 2003 yılında 'Pilli Bebek' adlı diziyle setlere adım atan 38 yaşındaki Alican Yücesoy, bugüne kadar, 'Serçe Sarayı', 'Kuzgunlar', 'Adı Zehra' projelerinde yer aldı.

Son dönemde rol aldığı 'Jet Sosyete', 'Bir Başkadır' ve '9 Kere Leyla' dizilerinde dikkatleri üzerine çeken oyuncunun, son dönemde kariyerindeki yükselen başarısının aksine özel hayatında aradığı mutluğu bulamadığı ortaya çıktı.

Alican Yücesoy, 2013 yılında meslektaşı Melisa Sözen ile evlendi. Bu evlilik yalnızca 5 ay sürdü. Melisa Sözen, TV8'de ekranlara gelen Kırmızı Oda'daki Alya karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu. Ünlü oyuncunun hayranları Sözen'in bir dönem Alican Yücesoy ile evli olduğunu bilmiyordu.

Yücesoy, Melisa Sözen'den boşanma aşamasında olduğu dönemde oyuncu Gökşen Ateş ile yakalandı. Yücesoy, "Daha boşanmadım, evliyim. O fotoğrafları silin" dese de fotoğraflar basında geniş yer buldu.

Alican Yücesoy, 2015 yılında oyuncu Melis Birkan ile aşk yaşamaya başladı. Evlenmesi beklenen ünlü çift, 2019 yılında sürpriz bir kararla ayrıldı.

Alican Yücesoy, geçtiğimiz yaz ayında Esra adındaki bir kadının kendisini öptüğü esnada çekilmiş bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Yücesoy, aşk iddiaları sonrası, "Arkadaşlar sakin! Ne yazık ki arkadaşımın aşkı" açıklamasında bulunarak kafaları karıştırmıştı.

Özel hayatında aradığı mutluluğu henüz bulamayan Yücesoy, şu sıralar kimseyle aşk yaşamıyor.