7 Mayıs TV yayın akışı : Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, FOX TV yayın akışı listesi nasıl? Bu akşam TV'de ne var?

7 Mayıs Perşembe TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam Star TV’de Ata Demirer’in Niyazi Gül Dörtnala isimli filmi yayınlanacak. Bu akşam TV’de ne var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TRT 1 çeşitli Ramazan özel programlarıyla yine gönülleri fethedecek. 7 Mayıs Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, FOX TV yayın akışı listesi haberimizde…

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.15 Çok Güzel Hareketler 2 (TKR)

23.45 Taksi 2 ‘TV Sinema’

02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

16.45 Erkenci Kuş ‘Dizi’ (TKR)

18.30 Star Haber

20.00 Niyazi Gül Dörtnala ‘TV Sinema’

00.45 Aramızda Kalsın ‘Dizi’ (TKR)

02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14.45 Refika ile Test Mutfağı

15.30 Pis Yedili ‘Dizi’ TKR)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Tarzan Rıfkı ‘TV Sinema’

23.45 İçerde ‘Dizi’ (TKR)

01.45 Bekir Köse ile Sahur Vakti

ATV YAYIN AKIŞI

14.00 Evde Biz Bize

16.20 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21.00 Örümcek Adam 2 ‘TV Sinema’

23.25 Senin Hikayen ‘TV Sinema’

02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.45 Sağlıklı Mutfak

14.45 Uzaktan Erişim

16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ana Haber

18.30 Mesnevi’den Hikayeler

19.00 Kuşlarla Yolculuk

19.30 Ramazan Sevinci

20.15 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

21.45 Ev Yapımı ‘Dizi’

23.25 Mesnevi’den Hikayeler

23.50 Kuşlarla Yolculuk

00.15 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

02.20 Sahur Bereketi

FOX TV YAYIN AKIŞI

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20.30 Mucize Doktor ‘Dizi’ (TKR)

23.30 Şevkat Yerimdar

02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri