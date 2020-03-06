6 Mart Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim yarışmacıları kimler?

Temizlik Benim İşim’de haftanın finali geldi. Kadir Ezildi’nin sunduğu yarışma programında bu haftanın birincisi kim oldu? Fox TV reyting rekortmeni yarışma programından heyecanlı bir mücadele yaşanıyor. 5 farklı yarışmacının yarıştığı programda birinci açıklanmadan önce günün puan değerlendirilmesi yapılacak. 6 Mart Temizlik Benim İşim yarışması ile ilgili detaylı bilgi haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEMİZLİK BENİM İŞİM BİRİNCİSİ KİM?

6 Mart Cuma günü haftanın finalinde yarışmanın birincisi henüz belli olmadı.

6 Mart 2020 TEMİZLİK BENİM YARIŞMACILARI KİM?

Sevim Çavdar 28 yaşında ev hanımı. Evli ve 4 çocuk annesi olan Sevim Çavdar İstanbullu.

Kenan Kaya 26 yaşında eczacı teknisyeni. Kenan Kaya aslen Kastamonulu.

Emine Küçükler 42 yaşında ev hanımı. İki çocuk annesi olan Emine Küçükler Rizeli.

Aysel Aktaş 42 yaşında, ev hanımı. Evli ve iki çocuk annesi olan Aysel Aktaş Ardahanlı.

Suzan Özbağ evli, 2 çocuk annesi. Ev hanımı. Aysel Aktaş gibi Ardahanlı. 30 yaşında

6 MART YARIŞMACILAR KAÇ PUAN ALDI?

Haftanın ilk yarışmacısı Sevim Çavdar oldu. Suzan Özbağ'ın puan veremeden yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Suzan Özbağ'ın vereceği puan haricinde Sevim Hanım'ın rakiplerinden 9 puan aldı. Suzan Özbağ'ın neden yarışmadan ayrıldığı bilinmiyor. Suzan Özbağ'ın ile görüşen Kadir Ezildi, Suzan'ın Sevim Çavdar'a 5 puan verdiğini söyledi. Sevim Çavdar rakiplerinden toplamda 14 puan aldı.

Suzan Özbağ'ın yarışmadan neden ayrıldığı açıklanmadı. Yerine ise Gülcan Hanım geldi.

Kenan Kaya toplamda rakiplerinden 12 puan aldı

Emine Küçükler da toplamda 12 puan aldı

Aysel Aktaş rakiplerinden toplamda 11 puan aldı

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi, İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.

Çaya oldukça düşkün olan Kadir Ezildi yeni programıyla son zamanların yükselen ekran yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.