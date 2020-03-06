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  3. 6 Mart Cuma Zuhal Topal'la Sofrada kazananı kim? Zuhal Topal'la Sofrada kimler yarıştı?

6 Mart Cuma Zuhal Topal'la Sofrada kazananı kim? Zuhal Topal'la Sofrada kimler yarıştı?

6 Mart Cuma Zuhal Topal'la Sofrada kazananı kim" Zuhal Topal'la Sofrada kimler yarıştı"

Zuhal Topla ile Sofrada programında haftanın birincisi kim olduğu merak ediliyor. Başarılı oyuncu ve sunucu Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen yarışmada heyecanlı bir hafta yaşandı. Hafta içi her gün yayınlanan programda 6 Mart Cuma gününün kazananı hakkında detaylı bilgi haberde.

Zuhal Topla ile Sofrada yarışması Fox TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkıyor. Her hafta birbirinden farklı yarışmacılar hünerlerini sergiliyor. Cuma günü haftanın birincisi açıklanmadan önce yarışmacılar için günün puanları belirleniyor. 6 Mart Cuma Zuhal Topal'la Sofrada kazananı kim? Birinciye 15 bin lira verilen yarışmada heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yarışma ile ilgili detaylar haberimizde.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Zuhal Topla ile Sofrada programında haftanın birincisi henüz belli olmadı. Kazanan açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

2-6 MART KİMLER YARIŞTI?

Zuhal Topal'la Sofrada 2-6 Şubat yarışmacıları bir hayli dikkat çekiciydi. 2 Mart Pazartesi Didem Katar, 3 Mart Salı Kübra Kaynak, 4 Mart Çarşamba Özlem Halıcıoğlu ve 5 Mart Perşembe Sedanur Karataş yarıştı. Bugün ise Nida Aydemir alacağı puanla birlikte haftanın kaderini belirleyecek.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA PUAN DURUMU NE OLDU?

Son gün öncesinde yarışan yarışmacıların aldığı puanlar tabloyu az çok ortaya çıkarabiliyor ama yeri geldiğinde cuma günü hünerlerini sergileyen isimler de haftayı birinci bitirebiliyor. Şu andaki mevcut puan durumuna göre Özlem Halıcıoğlu 31 puanla lider görünüyor. Eğer Nida Hanım kendisini geçemezse Özlem Hanım 15 bin lira kazanacak.

Didem Katar: 22

Kübra Kaynak: 17

Özlem Halıcıoğlu: 31

Sedanur Karataş: 23

Nida Aydemir: 


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