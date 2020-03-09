5 aylık hamile Aslıhan Doğan Turan neden kilo almadığını açıkladı

İkinci hamileliğinde yalnızca 1-2 kilo alan 34 yaşındaki Turan'ın, nasıl beslendiği ortaya çıktı. Futbolcu Arda Turan ile mutlu bir evliliği olan ve ikinci bebeğine kavuşmak için gün sayan Aslıhan Doğan Turan, 45 kilodan 46'ya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre; İlk bebeği Hamza Arda'ya hamileyken de beslenmesine çok dikkat eden Doğan, suyunun içerisine nane, maydanoz ve limon ilave edip günde en az iki litre içtiğini söylemişti.

'KİLO ALMIYORUM'

5 aylık hamile olan Doğan, formunu hamile pilatesine borçlu olduğunu söyledi: "Asıl kilolar pilates yapmaktan belli olmuyor. Bu yüzden de kilo almıyorum. Sadece 1.5/2 kilo eklendi " Aslıhan Doğan, 4 ay sonra oğlu Aslan Asil'i dünyaya getirecek.