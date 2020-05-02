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  3. 2 Mayıs TV yayın akışı: Bugün TV'de ne var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi haberimizde…

2 Mayıs TV yayın akışı: Bugün TV'de ne var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi haberimizde…

2 Mayıs TV yayın akışı: Bugün TV'de ne var" Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi haberimizde…

Bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2 Mayıs TV yayın akışı belli oldu ‘Evde kal' çağrılarına uyup evlerinde kalan vatandaşlar 2 Mayıs Cumartesi yayın akışı ile ilgili bilgi almak istiyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 yayın akışı listesi ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2 Mayıs Cumartesi televizyon yayın akışı belli oldu. Bu akşam ATV’de sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yayınlanacak. 2 Mayıs Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi haberimizde…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 Ana Haber

18.30 Mesnevi’den Hikayeler

19.00 Kuşlarla Yolculuk

19.30 Ramazan Sevinci

20.10 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

21.40 Dengi Dengine

23.15 Mesnevi’den Hikayeler

23.40 Kuşlarla Yolculuk

00.10 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

01.35 Nostalji Kuşağı ‘Kuruluş’

02.30 Sahur Bereketi

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.30 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi – 3. Kısım

02.15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Ortadirek Şaban ‘TV Sinema’

23.45 Beyaz Show (TKR)

02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sesinde Aşk Var ‘TV Sinema’

22.30 Şevkat Yerimdar ‘Dizi’

02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (TKR)

23.45 Buz Depremi ‘TV Sinema’

01.30 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

02.15 Bekir Köse ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Otoban ‘TV Sinema’

00.00 Aramızda Kalsın ‘Dizi’ (TKR)

02.50 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi


1 Mayıs Cuma il il iftar vakitleri

1 Mayıs Cuma il il iftar vakitleri

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

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