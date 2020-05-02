2 Mayıs TV yayın akışı: Bugün TV'de ne var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi haberimizde…
Bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2 Mayıs TV yayın akışı belli oldu ‘Evde kal' çağrılarına uyup evlerinde kalan vatandaşlar 2 Mayıs Cumartesi yayın akışı ile ilgili bilgi almak istiyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 yayın akışı listesi ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2 Mayıs Cumartesi televizyon yayın akışı belli oldu. Bu akşam ATV’de sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yayınlanacak. 2 Mayıs Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi haberimizde…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.00 Ana Haber
18.30 Mesnevi’den Hikayeler
19.00 Kuşlarla Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.10 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
21.40 Dengi Dengine
23.15 Mesnevi’den Hikayeler
23.40 Kuşlarla Yolculuk
00.10 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
01.35 Nostalji Kuşağı ‘Kuruluş’
02.30 Sahur Bereketi
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.30 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi – 3. Kısım
02.15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Ortadirek Şaban ‘TV Sinema’
23.45 Beyaz Show (TKR)
02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sesinde Aşk Var ‘TV Sinema’
22.30 Şevkat Yerimdar ‘Dizi’
02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (TKR)
23.45 Buz Depremi ‘TV Sinema’
01.30 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
02.15 Bekir Köse ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Otoban ‘TV Sinema’
00.00 Aramızda Kalsın ‘Dizi’ (TKR)
02.50 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi