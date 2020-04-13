13 Nisan Pazartesi FOX TV , Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı | Bugün TV'de ne var?
Bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Vatandaşlar birbirinden heyecanlı filmlerin ve programların saatini kaçırmayarak vaktini en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. 13 Nisan Pazartesi TV yayın akışı ise belli oldu. FOX, Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı ile ilgili detaylı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
13 Nisan Pazartesi TV yayın akışı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her akşam birbirinden renkli programlar ve diziler televizyon ekranlarından izleyici ile buluşuyor. Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı gündemde yerini aldı. Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? İşte bugün yayınlanacak diziler ve TV yayın akışı detayları…
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber
20.30 Hababam Sınıfı Üç Buçuk ‘TV Sinema’
22.45 Maskeli Beşler Kıbrıs
00.45 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Ya İstiklal Ya Ölüm ‘Dizi’
23.15 Ev Yapımı ‘Dizi’
01.00 52 Hafta
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Son Durak
01.20 Esra Erol’da
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Deliha 2 ‘TV Sinema’
00.15 Lütfen Beklemede Kal ‘TV Sinema’
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.15 Sar Başa ‘TV Sinema’
00.30 Hayat Tamircisi
02.00 Gelinim Mutfakta
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Güldüy Güldür Show (TKR)
00.00 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)
02.30 Kiralık Aşk ‘Dizi’ (TKR)