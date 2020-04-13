13 Nisan Pazartesi FOX TV , Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

13 Nisan Pazartesi TV yayın akışı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her akşam birbirinden renkli programlar ve diziler televizyon ekranlarından izleyici ile buluşuyor. Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı gündemde yerini aldı. Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? İşte bugün yayınlanacak diziler ve TV yayın akışı detayları…

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber

20.30 Hababam Sınıfı Üç Buçuk ‘TV Sinema’

22.45 Maskeli Beşler Kıbrıs

00.45 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Ya İstiklal Ya Ölüm ‘Dizi’

23.15 Ev Yapımı ‘Dizi’

01.00 52 Hafta

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Son Durak

01.20 Esra Erol’da

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Deliha 2 ‘TV Sinema’

00.15 Lütfen Beklemede Kal ‘TV Sinema’

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.15 Sar Başa ‘TV Sinema’

00.30 Hayat Tamircisi

02.00 Gelinim Mutfakta

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Güldüy Güldür Show (TKR)

00.00 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)

02.30 Kiralık Aşk ‘Dizi’ (TKR)