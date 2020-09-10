10 Eylül 2020 Perşembe 20:10 | Son Güncelleme:
Modern zaman ilişkileri! Her Şey Yolundaymış Gibi prömiyer yaptı
ABD'li yazar Neil Labute'un modern zaman ikili ilişkileri üzerine çarpıcı yaklaşımlarla kaleme aldığı öykülerinden oluşan ‘Her Şey Yolundaymış Gibi'nin gösterimi, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de gerçekleşti.
İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, “Girişte dezenfektanlar var ve izleyiciler için maske zorunluluğu var. Maskesiz kimse oyunlara giremiyor ve rica ediyorum maskelerini herkes burnunun üzerinde tutsun. Oyuncularımızın korunması için gereken tedbirleri de aldık” dedi. Oyunda, Demet Ergün, Oğuzhan Erdoğan, Türkü Deyiş Çınar rol alıyor.