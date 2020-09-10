Modern zaman ilişkileri! Her Şey Yolundaymış Gibi prömiyer yaptı

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, “Girişte dezenfektanlar var ve izleyiciler için maske zorunluluğu var. Maskesiz kimse oyunlara giremiyor ve rica ediyorum maskelerini herkes burnunun üzerinde tutsun. Oyuncularımızın korunması için gereken tedbirleri de aldık” dedi. Oyunda, Demet Ergün, Oğuzhan Erdoğan, Türkü Deyiş Çınar rol alıyor.