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  3. Geri sayım başladı... Yeni platformda!

Geri sayım başladı... Yeni platformda!

Geri sayım başladı... Yeni platformda!

TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan polisiye dizisi "Halka", yeni bir kurguyla dijital platformlarda yer alacak.

TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan polisiye dizisi "Halka", yeni bir kurguyla dijital platformlarda boy gösterecek.

İzleyicilerin dijitale geçme eğilimini dikkate alan TRT, bugüne kadar yayımlanan 19 bölümün daha kısa ve daha dinamik bir hale getirileceğini duyurdu.

TRT ekranlarında ortalama 130 dakika süre ile yayınlanan dizinin dijital versiyonunun 50'şer dakikadan oluşması planlanıyor.

Sosyal medyada geniş bir fan kitlesine sahip olan dizide, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Burak Sergen, Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hande Erçel ve Hazal Subaşı rol alıyor.

(AA)

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