Fas çekilen belgesel ve filmlerden gelirine 76 milyon dola ekledi

2014 yılında Tom Cruise’un başrolünü oynadığı Görevimiz Tehlike 5 filmi için Fas'ın Marakeş ile Agadir şehirleri arasında 30 kilometrelik bir yolun 15 gün kiralandığı ortaya çıktı. O zamandan beri yüzlerce film yapımcısı ve aktör Fas'a gitti.

Paris ve Londra gibi Fas da geçen yıl Cannes Film Festivali'nde ilan edilen ve temmuz ayında çekimine başlanacak "355" filminin favori yerlerinden biri olacak. Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Marion Cotillard, Fan Bingbing ve Penelope Cruz, yönetmenliğini Simon Kinberg’in yaptığı bağımsız casus gerilim filmi "355" için imza attı.

DÜNYANIN EN ÜNLÜ FİLMLERİ

George R.R. Martin’in romanından uyarlanan ABD yapımı dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin bazı bölümleri de Fas’ta çekildi.

Fas’ta 1987 yapımı Mesih'in Son Dileği filmi, 1990 yılında Çölde Çay, 2000 yılında Gladyatör, 2001 yılında Kara Şahin Düştü ve Casus Oyunu, 2005 yılında Cennetin Krallığı ve Mumya, 2006’da Babil, 2010 yılında da Pers Prensi: Zamanın Kumları filmleri çekildi.

DÜNYA SİNEMASI

Doğal ve tarihi bir yapıya sahip olan Fas, hükümetin de yabancı yapımlara verdiği destek sayesinde on yıllardır dünya sinemasının favori yerlerinden biri oldu.

Gazeteci Nureddin el-Azzavi, Fas’ın tercih edilmesinde birçok faktör olduğunu belirtti. Bu faktörler arasında Avrupa ile olan kısa mesafenin yanı sıra sık seferleri olan uygun maliyetli hava yollarının bulunması olduğunu ifade etti. El-Azzavi, Fas’ın dağlar ve denizlerden kaynaklanan doğal yapısının özellikle tarihi filmler için uygun ve hazır dekorlar sunduğunu söyledi.

Seyahat acentesi yetkilisi Amin Filali, Fas halkının kameraları yadırgamaması nedeniyle Fas'ta film çekmenin kolay olduğunu kaydetti.

Fas'ın kuzeyinde, Tetuan'daki Sanat Enstitüsünde öğrenci olan Salva Mihri, Fas'ın çeşitli özelliklere sahip olduğunu belirttiği açıklamasında şunları söyledi:

GÜMRÜK İŞLEMLERİ

Fas Film Merkezi, yabancı film ve eser yapımını destekliyor. Fas Film Merkezi Başkanı Fassi Fahri, Fas yetkililerinin yabancı film ekiplerinin gümrük girişlerinde yüzde 20 vergi indirimi uygulanacağını söyledi. Fahri bu prosedürün yabancı üretim şirketlerinin maliyetlerinden 11 milyon dolar kar etmesine katkıda bulunduğunu belirterek merkezin Fas’taki yeni çekimler için birçok talep aldığını ve gelecek yıl vergi prosedüründen faydalanacağını kaydetti.

Fahri “Fas, çölün ve denizin bir arada olduğu manzaralar sunuyor. Bu da Fas’ın dünya çapındaki film yapımcılarının ve yönetmenlerinin merkezi haline gelmesine katkı sağladı” diye konuştu.

FİLMLERDEN ELDE EDİLEN GELİR

Fas Film Merkezi, yıllık raporunda Fas'taki yabancı sanat eserlerinin gelirlerinin geçen yıl yüzde 47 oranında artarak 76 milyon dolara ulaştığını söyledi.

2018’de yabancı sanatsal prodüksiyonlar için 624 lisans veren Fas yetkilileri, önümüzdeki yıllarda da bu sayıyı yükseltmek istiyor. Bu da turizm başta olmak üzere diğer stratejik sektörlerin faaliyetlerini olumlu yönde etkileyecektir. Fas'ta çekim yapmayı kolaylaştıran devlet teşvikleri dikkate alındığında bu yılın sonunda gelirlerin artması bekleniyor.

(Independent)