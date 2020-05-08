Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0945
  • 7,7186
  • 391.335
  • 98398.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Kültür Sanat
    3. >
  3. Etkinlikler başlıyor

Etkinlikler başlıyor

Etkinlikler başlıyor

Salgının kontrol altına alınmasıyla kültür sanat etkinlik takvimi de belli oldu.

Kütüphanelerin de haziranda açılması planlanıyor. Sinema, tiyatro ve açıkhava konserleri gibi etkinliklerin temmuzda başlaması hedefleniyor. Toplu etkinliklere sayı kısıtlamasıyla izin verilecek. Konserlerde de birer koltuk boşluk bırakılacak, maskeyle izlenebilecek. Temmuz ayında yapılması planlanan İstanbul Opera Festivali, ağustos ayında yapılması düşünülen Bodrum Bale Festivali ve Aspendos Opera Festivali için toplantılar hâlâ devam ediyor.


Yuvacık Barajı su seviyesi yüzde 100'e yaklaştı

Yuvacık Barajı su seviyesi yüzde 100'e yaklaştı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Almanlar yardımın gizli kalmasını istedi

Bu evde her şey kendi kendine alev alıyor!