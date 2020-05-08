Etkinlikler başlıyor

Kütüphanelerin de haziranda açılması planlanıyor. Sinema, tiyatro ve açıkhava konserleri gibi etkinliklerin temmuzda başlaması hedefleniyor. Toplu etkinliklere sayı kısıtlamasıyla izin verilecek. Konserlerde de birer koltuk boşluk bırakılacak, maskeyle izlenebilecek. Temmuz ayında yapılması planlanan İstanbul Opera Festivali, ağustos ayında yapılması düşünülen Bodrum Bale Festivali ve Aspendos Opera Festivali için toplantılar hâlâ devam ediyor.