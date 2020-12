Contemporary Istanbul ön izleme ile başladı

Akbank ana sponsorluğunda yapılacak Virtual Contemporary Istanbul, 19-20 Aralık’ta yapılacak ön izlemenin ardından 21 Aralık – 6 Ocak tarihleri arasında genel izlemeye açık olacak. Virtual Contemporary Istanbul’da 11 ülkeden, 37 galeri, 550 sanatçı ve 1500 eser ve 13 inisiyatif yer alacak; 17 gün boyunca gezilebilecek virtual.contemporaryistanbul.com ücretsiz olacak. Contemporary Istanbul, tüm dünyada oluşan olumsuz şartlardan dolayı fiziki edisyonunu 27 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde yapacak.

17 Aralık 2020 Perşembe günü online olarak gerçekleştirilen toplantıya ev sahipliği yapan Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü, Virtual Contemporary Istanbul ve 27 Nisan – 2 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak fiziki fuarla ilgili basın mensuplarına bilgi aktarımında bulundu.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Hepimizin bildiği üzere dünya daha önce hiçbirimizin deneyimlemediği bir dönemden geçiyor. Ülkemizdeki çağdaş sanat ortamını en iyi seviyeye çıkarmak ve geliştirmek düşüncesiyle Contemporary Istanbul’u 2020 yılında, 15. yaşında, Danışma Üst Kurulunda aldığımız kararla Eylül ayından Aralık ayına almıştık. Fiziki fuarımızı başlangıçta 7 gün olarak düşünmemize rağmen İç İşleri Bakanlığı’nın yeni kararlarıyla hafta sonu uygulanacak kısıtlamalar, Covid 19 ile ilgili aşı çalışmalarındaki olumlu haberler ve dünyada aşılama çalışmalarının başlaması gibi nedenlerle daha rahat nefes alınacağını düşündüğümüz ilkbaharın ışıklı, canlı, umut dolu günlerine taşımaya karar verdik. Ancak sizlerin de bildiği üzere sanal fuarımız 19- 20 Aralık’taki ön izleme ile başlayacak, sonrasında 21 Aralık – 6 Ocak tarihleri arasında genel izlemeye açık olacak. Sanal fuarı sanatseverler ücretsiz olarak gezebilecekler. İçinden geçtiğimiz dönem bizi, tüm dünyayı son hızla dijitalleşmeye itti, süreçleri hızlandırmayı mecbur kıldı. CI olarak sanal fuar çalışmalarımız vardı, ancak süreç bu planlarımızı hızlandırmamızı gerektirdi ve şimdi 15. edisyonumuzu sanal fuarımızla başlatıyoruz. Çağdaş sanat alanında yaptığı yenilikler ve gerçekleştirdiği ilklerle Türkiye’den adı İstanbul’la birlikte anılan bir markayı yaratan ve her zaman İstanbul’un dünya kültür sanat metropolleri arasında ilk üçte anılması için çalışan Contemporary Istanbul olarak virtual.contemporaryistanbul.com ile uluslararası sanat çevrelerinde bir ilk olacak bir sanal fuara imza atıyoruz. Sanal fuarımızın fiziksel fuarımızdaki tüm coşkuyu birikimi ve etkinliği yansıtacağını sevinerek göreceğimize inanıyoruz.”

Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü ise şöyle konuştu:

“Akbank olarak topluma değer katan ve fayda sağlayan her alanda gelişimi, değişimi ve yeniliği önceliklendiriyor, 72 yıldır kültür ve sanat alanında da yıllardır pek çok önemli projeye imza atıyoruz. Kültür sanat alanındaki vizyonumuzun merkezinde yer alan Akbank Sanat’ın çok önemli bir görev üstlendiğine inanıyoruz. Çağdaş sanatın ülkemizdeki gelişimine büyük katkı sağlayan Contemporary Istanbul’u 15 yıldır destekliyor, her yıl Akbank Sanat sergisiyle yer alıyoruz. Bu yıl pandemi nedeniyle sanat kurumları ve sanatçılar için çok zor bir yıldı, ama biz yine de durmadık, Akbank Sanat, Akbank Caz Festivali özel albümü ve şimdi de Contemporary Istanbul ile devam ediyoruz. Akbank Sanat olarak bu önemli etkinlikte, küratörlüğünü sevgili Hasan Bülent Kahraman’ın yaptığı “Korona Günlükleri Karnavalı” karma sergisiyle yer alacağız. Ansen, Genco Gülan, Gülin Hayat Topdemir, Hande Varsat, Onur Mansız, Seçkin Pirim, Seydi Murat Koç, Sırma Doruk, Sıtkı Kösemen, Sinan Logie ve Suat Akdemir’in eserlerinden oluşan “Korona Günlükleri Karnavalı” başlıklı karma sergiyi görmenizi mutlaka tavsiye ederim. Her yıl zamanın ruhuna uygun bir konseptte hazırlanan fuar bu yıl da pandemi koşulları nedeniyle hem çevrimiçi hem de fiziksel olarak hazırlandı. Contemporary Istanbul’un teknolojik altyapısı ve yenilikçi tasarımıyla sanatseverlere benzersiz bir deneyim sunacağına inanıyoruz. Başta Ali Güreli olmak üzere tüm ekibi ve emeği geçen herkesi kutlarım.”

PLUGİN

Contemporary Istanbul’un sekiz yıldır bir parçası olan Plugin, yeni medya ve dijital sanata odaklanıyor ve çağdaş sanatın mevcut durumunu yaratıcı müdahalelerle güncellemek ve dönüştürmek için uluslararası sanat fuarının geleneksel formatına eklenerek birbiriyle etkileşimi teşvik eden bir platform yaratıyor.

Plugin, Siemens Ev Aletleri sponsorluğunda dördüncü kez gerçekleştiriyor. Virtual Contemporay Istanbul’da online olarak ulaşılabilecek olan Plugin’de bu yıl, Sotheby’s müzayede evinde ilk kez yapay zekanın ürettiği insan portrelerini açık arttırma ile koleksiyonerlere sunan Alman sanatçı Mario Klingemann, yapay zekânın hiç var olmayan insanların portrelerini ürettiği projeleri ile bilinen, Hideaki Okawa’nın da yer aldığı H.o ve yine makine öğrenmesi üzerine çalışan Sofia Crispo’nun eserlerine yer veriliyor.

2019 yılında Atelier Des Luminers’e davet edilen ve Immersive Festival kapsamında ödül alan Void’in The Journey of Being eserine ev sahipliği yapmakla birlikte, veri sanatı alanında eser üreten Nye Thompsonın’da Plugin’de eseri gösterilecek. Biyo sanat ve tasarım alanında çalışmalarını yürüten Ece Gözen ve Selin Balcı’nın üretimlerini ve süreçlerinin yer alacağı Plugin’de; Ayrıca, 18. yüzyıldan bugüne gelen sandalyeleri makine öğrenmesini ile yeniden hayata geçiren tasarımcılar Philipp Schmitt & Steffen Weiss ve dünyada ses getiren yeni medya alanındaki çalışmalarıyla Maxim Zhestkov’da yer alacak.

KATILIMCI GALERİLER

Yerli Galeriler:

Anna Laudel Contemporary, Dusseldorf | İstanbul Art On İstanbul, İstanbul Art Refinery, İstanbul Artopol, İstanbul Bozlu Art Project, İstanbul C.A.M. Galeri, İstanbul C.E.P. Gallery, İstanbul Dirimart, İstanbul Faar Art Space, İstanbul Galeri 77, İstanbul Galeri Binyıl, İstanbul Galeri Diani, İstanbul Galeri MCRD, İstanbul Galeri Miz, İstanbul Galerist, İstanbul Gama Galeri, İstanbul Martch Art, İstanbul Oktem Aykut, stanbul Red Art İstanbul, İstanbul Sanatorium, İstanbul Sevil Dolmacı Art Gallery, İstanbul Vision Art Platform, İstanbul Zilberman Gallery, İstanbul.

Yabancı Galeriler:

AB Gallery, Seul Berman Contemporary, Johannesburg C24 Gallery, New York Galeria Joan Gaspar, Barcelona Galerie Claudia Schmidt, Zurih Isabel Croxatto Galeria, Santiago JD Malat, Londra Khak Gallery, Tahran Mironova Gallery, Kiev Opera Gallery, Londra Pi Artworks, Londra | İstanbul Pigment Gallery, Barcelona Privee Kollektie, Heusden – Hollanda.

Kurum ve İnisiyatifler:

BAKSI MUZESİ, BÜRO SARIGEDİK, BORUSAN CONTEMPORARY, EKAV, HALKA SANAT PROJESİ, İYİLİK İÇİN SANAT, AOS, MAHALLA FESTIVAL, AKBANK SANAT, SANAT SENINLE, GLOBART x MuseVR, DARTIUM, CONTEMPORARY ISTANBUL FOUNDATION.