“Carmen” balesi dünya prömiyerini yapacak

Georges Bizet’nin “Carmen” operası müziğiyle ilk kez ve orijinal bir koreografiyle oluşturulan 2 perdelik Carmen balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Carlos Vilan’ın librettosu ve koreografisiyle sunulacak olan eser, flamenko figürleri ve klasik bale harmanlanarak sahneye aktarılıyor.