“Carmen” balesi dünya prömiyerini yapacak
İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında 34 askerin şehit edilmesi nedeniyle ertelenen İzmir Devlet Opera ve Balesinin (İZDOB) “Carmen” balesi prömiyeri, bugün sahneye konulacak.
Georges Bizet’nin “Carmen” operası müziğiyle ilk kez ve orijinal bir koreografiyle oluşturulan 2 perdelik Carmen balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Carlos Vilan’ın librettosu ve koreografisiyle sunulacak olan eser, flamenko figürleri ve klasik bale harmanlanarak sahneye aktarılıyor.