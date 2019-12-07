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  3. Araştırma: İzleyenlerin yüzde 18'i 'The Irishman'i bitirebildi

Araştırma: İzleyenlerin yüzde 18'i 'The Irishman'i bitirebildi

Araştırma: İzleyenlerin yüzde 18'i 'The Irishman'i bitirebildi

Açıklanan rakamlara göre Netflix'in bugüne kadarki en iddialı yapımı Irishman'i ABD'de kullanıcıların yüzde 18'i bitirebildi. Üç buçuk saatlik filmi ilk beş günde 13.2 milyon kişi izledi.

27 Kasım'da platforma konan bugüne kadarki en iddialı Netflix yapımı Irishman'in izlenme istatistikleri araştırma şirketi Nielsen tarafından açıklandı.

New York Times'ta yer alan habere göre film ilk beş günde ABD'de 13.2 milyon kişi tarafından izlendi. Filmin Netflix'e konduğu ilk gün 3.9 milyon tekil kullanıcı filmi açtı.

Filmi izleyenlerin yüzde 20'sinin 50-64 yaş aralığında olması dikkat çekti. Nielsen'in açıkladığı verilere göre filmin platforma konduğu ilk gün izleyicilerin sadece yüzde 18'i üç buçuk saatlik filmin tamamını tek seferde izledi.

ZİRVE BIRDBOX’IN

Irishman bugüne kadarki en büyük en büyük Netflix yapımı olsa da izleyici sayısında Bird Box'ı geçemedi. Bird Box'ı ilk beş günde 16.9 milyon kişi izlemişti. Irishman'i vizyona girdiği ilk 5 günde 13.2 milyon kişi izledi.


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