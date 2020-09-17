  • $7,5574
  • 8,9248
  • 470.348
  • 1102.62
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
17 Eylül 2020 Perşembe 15:43 | Son Güncelleme:

Adnan Menderes idam edilişinin 59'uncu yılında kabri başında anıldı

Adnan Menderes idam edilişinin 59'uncu yılında kabri başında anıldı
AA

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilişlerinin 59'uncu yılında Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törende dualarla anıldı, kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 59. yılında Topkapı’daki anıt mezarda düzenlenen törenle anıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, saygı duruşu ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı ve İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın dua okumasıyla son buldu.

Törenden sonra Soylu ve beraberindekiler Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Bakan Soylu daha sonra 9. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da mezarını ziyaret etti.

Törene, Soylu'nun yanı sıra Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun yakınları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.

BAKAN ALBAYRAK: YETER, SÖZ MİLLETİN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Adnan Menderes'in ölüm yıl dönümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Yeter, söz milletin" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, "Yeter, söz milletindir!" Milli iradenin temsilini sekteye uğratan karanlık zihniyet tarafından haksız yere idama mahkum edilerek milletimizin gönlünde ve zihninde şehitlik mertebesine ulaşan merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

<p>Editör: Nurullah Acar (nurullah.acar@turkmedya.com.tr)</p><p>Kurgu: Nurullah Acar (nurullah.acar@

Doktorlar koronavirüsle mücadele sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Art Of Taste'te ''Dünya Miras Listesi''nde kayıt altına alınan yünlü tulum peyniri bir yılda üretiliyor

Jandarma, solunum sıkıntısı çeken bebeği yaşatmak için seferber oldular

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.