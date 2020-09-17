Adnan Menderes idam edilişinin 59'uncu yılında kabri başında anıldı

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 59. yılında Topkapı’daki anıt mezarda düzenlenen törenle anıldı.



AA'nın aktardığı habere göre, saygı duruşu ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı ve İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın dua okumasıyla son buldu.

Törenden sonra Soylu ve beraberindekiler Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Bakan Soylu daha sonra 9. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da mezarını ziyaret etti.

Törene, Soylu'nun yanı sıra Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun yakınları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.

BAKAN ALBAYRAK: YETER, SÖZ MİLLETİN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Adnan Menderes'in ölüm yıl dönümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Yeter, söz milletin" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, "Yeter, söz milletindir!" Milli iradenin temsilini sekteye uğratan karanlık zihniyet tarafından haksız yere idama mahkum edilerek milletimizin gönlünde ve zihninde şehitlik mertebesine ulaşan merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.