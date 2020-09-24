8. Boğaziçi Film Festivali'nde "Altın Yunus" için yarışacak filmler belli oldu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmler belli oldu. Sinemaseverler tarafından merakla beklenen filmlerin yer aldığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bir film 100.000 TL değerindeki “Altın Yunus” ödülünü kazanacak.

10 Film “Altın Yunus” İçin Yarışacak

Edebiyatçı, senarist ve yapımcı Tarık Tufan’ın başkanı olduğu ve yönetmen Ramin Matin, görüntü yönetmeni Taner Tokgöz, oyuncu İpek Türktan Kaynak ve oyuncu Ecem Uzun’dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi yılın en iyi yerli filmini seçecek. Bu yıl 10 filmin jüri karşısına çıkacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Derviş Zaim’in Suriyeli bir rejim askerinin yaralanması ve sonrasında ülkede akan kanı durdurmak için hayatını riske atan bir eyleme girişmesine yoğunlaşan “Flaşbellek”, Orçun Benli’nin görevinden ayrılan genç komiser Ayhan’ın, gittiği orman evinde kızının gelişini beklerken yeni hayatına uyum sağlamaya çalışmasını anlatan “Gelincik”, Erdem Tepegöz’ün distopik bir dünyaya kuşkucu bir bakış atan ve ilkel teknolojiyle yönetilen bir fabrika bölgesinde bir grup işçinin hayatına odaklanan ve dünya prömiyerini 42. Moskova Film Festivali’nde yapacak “Gölgeler İçinde”, Ensar Altay'ın yalnız ölenlerin evlerini temizleyen Norihito’yla dünyada var olmak için kendine sebep arayan Yaşlı Muramatsu’nun hikayesini bir Japon fenomeni üzerinden anlatan belgeseli “Kodokushi”, Barış Gördağ ve Yasin Çetin’in duyma ve konuşma engelli babaannesiyle yaşayan kız çocuğuyla İstanbul’da felsefe öğretmenliği yapan İlhan'ın hikayesini anlattığı “Koku”, Ferit Karol’un kendi halinde bir aile babası olan Orhan'ın zor günler geçirdiği süreçte ailesiyle arasındaki ilişkiye odaklanan “Kumbara”, Fatih Özcan’ın koyunlarını kurtlardan korumak için bir mavzer satın almaya çalışan adamın, oğlu ve kardeşleriyle yaşadıklarını konu edinen ve dünya prömiyerini 26. Saraybosna Film Festivali’nde yapan “Mavzer”, Ercan Kesal’ın aynı adlı romanından uyarlanan, İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan Doktor Kemal Güner’in bir günde geçen trajikomik hikayesini konu edinen ve dünya prömiyerini 49. Rotterdam Film Festivali'nde yapan “Nasipse Adayız”, Reis Çelik’in bir aşık ile çırağının hikayesini ele alan ve dünya prömiyerini 32. Tokyo Film Festivali’nde yapan “Ölü Ekmeği” ve Ahmet Sönmez’in yüksek fonksiyonlu otistik bir babayla "normal" oğlunun hikayesine odaklanan “Sadece Farklı” isimli filmleri yarışacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 2 Dünya Prömiyeri

8. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerden “Kodokushi” ve “Sadece Farklı” dünya prömiyerlerini festivalde yaparken “Flaşbellek”, “Gelincik”, “Gölgeler İçinde”, “Koku”, “Kumbara”, “Mavzer” ve “Ölü Ekmeği” filmleri ise İstanbul’da ilk gösterimlerini gerçekleştirecek.

En İyi Ulusal Filme 100.000 TL Ödül!

8. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak filmlerden bir tanesi 100.000 TL’lik En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü’nün sahibi olacak. Yarışmada 20.000 TL’lik En İyi Yönetmen, 15.000 TL’lik En İyi Kadın Oyuncu, 15.000 TL’lik En İyi Erkek Oyuncu, 10.000 TL’lik En İyi Senaryo, 10.000 TL’lik En İyi Sinematografi ve 10.000 TL’lik En İyi Kurgu dallarında da ödüller dağıtılıyor. Ayrıca festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında yer alan filmlerden birine FİYAB (Film Yapımcıları Meslek Birliği) tarafından 10.000 TL’lik En İyi Yapımcı Ödülü takdim edilecek.

8. Boğaziçi Film Festivali, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 - 30 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

8. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Filmleri

Flaşbellek – Derviş Zaim

Gelincik – Orçun Benli

Gölgeler İçinde – Erdem Tepegöz

Kodokushi – Ensar Altay

Koku – Barış Gördağ & Yasin Çetin

Kumbara – Ferit Karol

Mavzer – Fatih Özcan

Nasipse Adayız – Ercan Kesal

Ölü Ekmeği – Reis Çelik

Sadece Farklı – Ahmet Sönmez