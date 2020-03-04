63 ülkeden 255 yayıncı

BEDİR ACAR



63 ülkeden 265 yayıncının katıldığı zirve yarına kadar devam edecek. Zirvede ‘yapay zeka’ çalışmalarıyla bilinen Alman araştırmacı Colin Lovrinovic, yayıncılıkta yapay zekayla ilgili sunum yapacak. Aynı zamanda Meksika’dan Guadalajara Kitap Fuarı Koordinatörü Ruben Padillo Cortes de yayıncılık dünyasında yükselen trendler hakkında tecrübelerini paylaşacak.

ÖMER SEYFETTİN SAHNEDE



Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Ömer Seyfettin’in hayatı bir tiyatro oyununa konu oldu. Bu yıl vefatının 100. yıldönümünü olan ünlü hikayecinin hayatını anlatan oyun ‘Deli Şair Ömer Seyfettin’ adlı oyunun prömiyeri yarın Profilo Kültür Merkezi’nde yapılacak. Teatro Rudius tarafından sahneye konulan eseri Kosta Kortidis yönetiyor.