15 Temmuz'un Azerbaycanlı gazisine İpekyolu Ödülü

Çeşitli kategorilerde önemli isimlerin ödül aldığı İpekyolu / Azerbaycan Başarı Ödülleri Gecesi’ne, Karabağ savaşının rütbeli gazileri, milletvekilleri, iş adamları, rektörler, STK başkanları, sanatçılar ve Azerbaycan medyası büyük ilgi gösterdi.

Uluslararası Türksoy’la İpekyolu Dergisi ile İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin birlikte organize ettiği 16. İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödüllerine layık görülen başarılı isimler Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Saat 18.00’de Park Inn Hotel’de gerçekleşen törene iş, sanat ve siyaset dünyasından önemli misafirler katıldı. Tören, iki kardeş ülkenin milli marşlarının ardından, Kafkas dansı eşliğinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının sahnede dalgalanmasıyla başladı.

Konuyla ilgili bilgi veren İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy, “Her yıl İstanbul’da gerçekleşen törenimizi bu yıl ilk defa Bakü’de gerçekleşti.” dedi.