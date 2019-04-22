Soğuk hava kadınları vuruyor

İdrar yolu enfeksiyonları sebeplerinin başında idrar yollarının ve idrar torbasının soğuktan tahriş olması geliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Figen Temelli Akın, "Soğuk hava, bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep olabiliyor. Bu nedenle kış aylarında sıkça idrar yolu enfeksiyonları yaşanabiliyor.” dedi.

Tekrar edebilen idrar yolu enfeksiyonları

Vücut tarafından hemen atılabilen bazı bakteriler, belli durumlarda savunma mekanizmasını bozar ve böylece idrar yolu enfeksiyonu oluşur. Tekrar edebilme özelliğine sahip olan bu enfeksiyon, genellikle kadınlarda sıkça görülür. İdrar yolu denildiğinde ilk olarak akla böbrekler, idrar torbası (mesane), idrar yolları ve üretra denen organlar gelir. İdrarın dışarı atıldığı bu bölgeler, alt ve üst kısım olarak 2 gruba ayrılır. İdrar yolu enfeksiyonlarına en fazla sebep olan faktör, insan dışkısında bulunan escherichia coli adı verilen mikroptur. Enfeksiyonun adı bu mikrobun etki ettiği kısma göre konulur.

Soğuk havalar, idrar yollarını tahriş edebiliyor

Soğuk hava, bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep olabiliyor. Bu nedenle kış aylarında sıkça idrar yolu enfeksiyonları yaşanabiliyor. Çünkü soğuk ve sert havalar, idrar yollarını bilhassa idrar torbasını tahriş edebiliyor. Bu durum da enfeksiyona yatkınlığı arttırabiliyor. Ayrıca kış aylarında sıvı tüketimin azalması da bu hastalığa zemin hazırlayabiliyor. İdrar yolu enfeksiyonu ağrılara yol açabilen bir rahatsızlık olduğundan hastanın hayat kalitesini bozabiliyor. Bu sebeple özellikle kış aylarında dikkatli olunması gerekiyor.

Bu belirtilere dikkat

İdrar yolu enfeksiyonunda genellikle yaygın olarak aynı belirtiler görülür. Ancak bu belirtiler kişiden kişiye göre farklılıklar da gösterebilir. Enfeksiyon bulunan bir hastada idrara sık çıkma, yanma hissi, alt karında ağrı, idrarın kanlı gelmesi, ateş, üşüme, titreme, bulantı-kusma, şiddetli bel ve kasık ağrıları görülebilir.

İdrar yolu enfeksiyonu kadınlarda sistit yani idrar torbası iltihaplanması şeklinde kendini belli eder. Kadınlarda idrar yolu (üretra) kısa ve anüse daha yakın olduğundan sistit daha sık görülür. İdrar yolu enfeksiyonuna erkeklerde daha az rastlanır. Bu hastalık erkeklerde daha çok böbrek taşı ve prostat büyümesine bağlı gelişebilir.

Kış aylarında ayakları üşütmek idrar yolu enfeksiyonuna zemin hazırlayabilir. Soğuk hava ayrıca ayak ve bacak bölgesindeki damar duvarlarında kasılmalara yol açabilir. Bu yüzden de vücuttaki sıvı akışı farklılaşabilir. İdrar torbası idrarı tutarak genişleyen ve boşaltan bir organdır. Eğer uzun süre idrar tutulursa mesane kası gergin kalır. Bu durumda da kas yapısı zayıflayabilir ve idrar torbası tam olarak işlevini yapamaz. Bir miktar idrarı tutmaya devam eder ancak bunun sonucunda da enfeksiyon riski artabilir. Bu sebeple idrar tutma alışkanlığı varsa hemen bırakılmalıdır.

İdrar yolu enfeksiyonları kronikleşebiliyor

İdrar yolu enfeksiyonu tedavi edilmezse enfeksiyon kronikleşebilir. Kronikleşen enfeksiyon da mesanede değişikliklere yol açabilir. Hatta en ileri seviyede mesane kanserini tetiklediği düşünülebilir. Ayrıca erken teşhis edilmez veya ihmal edilirse ciddi böbrek rahatsızlıklarına da yol açabilir. Özellikle genç erişkin kız çocukları, kadınlar, yeni doğan erkek bebekler, şeker hastaları ve sonda takılı hastalar risk grubundadır.

İdrar yolu enfeksiyonunda tanı koymak oldukça kolaydır. İdrar tahlili ve kültürü çoğu zaman yeterli olur. Gerektiğinde ise bilgisayarlı tomogrofi yöntemi kullanılır. Tedavide ise doktorun uygun gördüğü ilaçlar kullanılır. Tüm ilaçlar düzgün bir şekilde kullanılmalıdır. Enfeksiyonun vücuttan tamamıyla atıldığından emin olmak içinse tekrar idrar tetkiki yapılmalıdır.

Kişisel temizlik

Kadınların kış aylarında idrar yolu enfeksiyonlarından korunabilmeleri için bazı önlemler almaları gerekir. Öncelikle kişisel temizlik ve hijyene çok dikkat edilmelidir. Bol miktarda sıvı alınmalı; çay, kahve ve asitli içecekler yerine su tüketilmelidir. İdrar hissi geldiğinde en kısa zamanda tuvalet ihtiyacı karşılanmalı veya 3 saatte bir mesane boşaltılmalıdır. C vitamini yönünden zengin gıdalar tüketilmelidir. Ayrıca pamuklu iç çamaşırı kullanılmalı, ayak ve bacak bölgesini sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Banyo esnasında ise genital bölgeye uygun hijyen ürünleri kullanılmalıdır.

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