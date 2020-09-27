Zerdeçal ile kalbi güçlendirin

n Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, sigara, stres ve fazla kilo derken günümüzde kalp hastalarının sayısı artıyor. Artık yaşa bakmayan, genç yaşlarda da kapıyı çalan kalp hastalıkları yaşam kalitesini ciddi oranda düşürürken, bütün dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. İşte bu nedenle kalp sağlığına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla 29 Eylül Dünya Kalp Günü olarak kutlanıyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut, aylardır tüm dünyayı sarsan Kovid-19 pandemisinde en riskli grupların başında da kalp damar hastalıklarının yer aldığını belirterek, sosyal mesafe, maske ve hijyenin yanı sıra sağlıklı yaşam tarzı ile koronavirüsten korunmanın mümkün olacağını söylüyor. Ülkemizde her iki kişiden birinin kalp ve damar hastalıklarından hayatını kaybettiğini, kalp hastalıkları riskini azalttığı gerekçesiyle ‘bitkisel’ adı altında takviye gıdalara son zamanlarda bilinçsizce yönelim olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Karabulut, bunların da fayda yerine zarar verebildiği uyarısında bulunuyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut, “Curcumin olarak da bilinen bir baharat türü olan zerdeçal, antioksidan etki yanında, kanı sulandırarak kalp ve damar sağlığına katkı sağlıyor. İltihabı baskılayıcı etkiye sahip zerdeçal aynı zamanda oksitlenmiş kötü kolesterol seviyesini azaltarak damar sağlığını olumlu etkiliyor” dedi.

ETKİSİNİ ARTIRMAK İÇİN



Zerdeçal karabiber ve yemekler ile birlikte tüketildiğinde bağırsak emilimi artıyor ve etkisi daha belirgin hale geliyor. 1 çay kaşığı zerdeçal yaklaşık 200 mg aktif madde olan curcumin içeriyor. Prof. Dr. Ahmet Karabulut, “Kalp ve damar hastalıklarında doktor tavsiyesine göre ek zerdeçal takviyesi uygulanabilir. Ancak zerdeçal kanı sulandırdığı için, kan sulandırıcı ilaç kullananlar temkinli olmalı. Yine tansiyon düşürücü ilaç kullananların da mutlaka hekimlerine danışmaları gerekir. Aksi halde fayda yerine zarara yol açabilir” diye konuştu.

HÜCRE SAĞLIĞI İÇİN D VİTAMİNİ ÖNEMLİ



D vitamini vücut yapımız için son derece önemli bir vitamin olup, birçok farklı hücrenin sağlıklı kalmasında kritik rol oynuyor. Eksikliğinde başta kemik yapısında bozulma olmak üzere birçok hastalık yüzdesinde artış olurken, insanlarda beklenen ömür süresini de kısaltıyor. D vitamininin kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkileri var. Yeterli seviyedeki D vitamini kalp krizi ve kalp yetersizliği riskini azaltırken tansiyonu düzenliyor. Kritik düzeyde D vitamini düşük olanlarda kalp krizi riski ikiye katlanıyor. D vitamini en rahat güneşlenme ile alınabildiği için sonbahar ve kış döneminde D vitamini eksikliği gelişebiliyor.

KABAK ÇEKİRDEĞİ DE DAMARLARI KORUR



Vücut için oldukça önemli bir mineral olan ve kan basıncını düzenleyen magnezyum, birçok hücresel faaliyette görev alıyor; iltihabi reaksiyonu baskılıyor. Magnezyum düşüklüğü özellikle kalp üzerinde olumsuz etki gösterebiliyor, damar sertliğinin ilerlemesini hızlandırıyor ve ciddi ritim bozukluklarına yol açabiliyor. Magnezyum birçok gıda ile alınabilir. Kabak çekirdeği, ıspanak, avokado, somon ve ton balıkları, bitter çikolata magnezyum açısından zengin. Gıda ile yeterli magnezyum alamayan kişilerin doktor tavsiyesine göre magnezyum takviyesi alması faydalı olacaktır.

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