Anne ve babaların ortak kararı! Evde çocukla çalışmak zor oluyor

Araştırma sonuçları, evden çalışmanın anne ve babaları kutuplaştırdığını da gösterdi. Evden çalıştığını belirten her 10 anne/babadan 3’ü evden çok daha verimli çalıştığını belirtirken, 3’ü ise daha az verimli çalıştıklarını ifade etti. Evden çalışmayı daha az verimli bulan annelerin (yüzde 35) ve babaların (yüzde 32) sebeplerinin başında “Evde çocukla çalışmak zor oluyor” ve “Evde bölünüyorum” seçeneklerinin geldiği görüldü. Diğer yandan evden çalışmayı daha az verimli bulan anne ve babalar olsa da çalışan annelerin yüzde 72’si, babaların ise yüzde 78’i salgın döneminde evden çalışmış olmalarının çocuklarını olumlu etkilediğini dile getirdi.