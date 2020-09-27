27 Eylül 2020 Pazar 19:48 | Son Güncelleme:
Anne ve babaların ortak kararı! Evde çocukla çalışmak zor oluyor
Koronavirüs salgının çalışan anne ve babaların özel ve iş hayatlarına olan etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla “Çalışan Anne/Baba ve İş Hayatı” araştırması yapıldı.
Araştırma sonuçları, evden çalışmanın anne ve babaları kutuplaştırdığını da gösterdi. Evden çalıştığını belirten her 10 anne/babadan 3’ü evden çok daha verimli çalıştığını belirtirken, 3’ü ise daha az verimli çalıştıklarını ifade etti. Evden çalışmayı daha az verimli bulan annelerin (yüzde 35) ve babaların (yüzde 32) sebeplerinin başında “Evde çocukla çalışmak zor oluyor” ve “Evde bölünüyorum” seçeneklerinin geldiği görüldü. Diğer yandan evden çalışmayı daha az verimli bulan anne ve babalar olsa da çalışan annelerin yüzde 72’si, babaların ise yüzde 78’i salgın döneminde evden çalışmış olmalarının çocuklarını olumlu etkilediğini dile getirdi.