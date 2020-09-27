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27 Eylül 2020 Pazar 19:52 | Son Güncelleme:

Maskeyi ellemeyin, sık sık değiştirin

Maskeyi ellemeyin, sık sık değiştirin

Maskenin doğru şekilde takılması ve maskenin ellenmemesinin Kovid-19'dan korunma açısından önemli olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi'nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Kovid-19'a karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı beslenin, şeker ve karbonhidrat tüketimine, uykunuza dikkat edin ve egzersiz yapın” dedi.

Kovid-19 sürecinde mevsim hastalıklarına da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Elif Hakko, “Bol bol su tüketin, nefes egzersizleri yapın, sigara içmeyin ve maskenizi sık sık değiştirin. Kovid-19 salgınına sonbahar-kış aylarında grip ve zatürree salgınlarının da eklenmemesi için aşı olmak önemli. Grip virüsleri de Kovid-19 benzeri klinik durumlara neden olduğundan, başta risk grubundaki kişiler olmak üzere herkesin grip aşısı olması yararlı olacaktır. Zatürree aşısı (pnömokok) bebeklere zaten rutin olarak yapılıyor ancak erişkinler için sadece risk grubuna öneriliyor. Ancak Kovid-19 açısından koruyuculuğu yoktur. 65 yaş üstü herkesin olması gereken bir aşı. 2-65 yaş arası bireylerde ise sadece bazı tıbbi durumları olanlara öneriliyor. Örneğin kronik akciğer ya da böbrek, kalp hastalığı olanlar, şeker hastaları, kanser hastaları, herhangi bir nedenle dalağı alınmış olanlar bu grupta. Bunun dışında kalan sağlıklı 2-65 yaş arası kişilerin yaptırmasına gerek yok” şeklinde konuştu.

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