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27 Eylül 2020 Pazar 19:59 | Son Güncelleme:

Yoğurdun yeşil suyunu dökmeyin

Yoğurdun yeşil suyunu dökmeyin

Kalsiyum, protein ve çinko bakımından zengin olan süt ve süt ürünlerinin beslenmede önemli bir rolü bulunuyor.

Uzmanlar “Sindirim sistemi ve bağırsak florası için yoğurtta bulunan probiyotikler çok faydalıdır. Yoğurt içerdiği probiyotikler sayesinde hem bağırsak florasını hem bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Yoğurt, süte göre düşük laktoz içeriğine sahiptir. Bu nedenle sütü tolere edemeyen bireyler için yoğurt tüketimi uygundur. Yoğurdun yeşil suyu zengin bir vitamin kaynağıdır. Bu su, çorbalara karıştırılabilir veya ayran gibi içilebilir. Ara öğünlerde ise nane, salatalık, birkaç kaşık yoğurt ile cacık yapılarak tüketilebilir. Yoğurt suyunun süzülmesiyle bu suyun içerdiği yüksek miktardaki riboflavin de kaybedilir. Oysa riboflavin, büyüme, doku yenilenmesi ve enerji metabolizmasında görevlidir" dedi. 

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