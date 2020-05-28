Yorgunluğunuz romatizmadan olabilir

Klinik saha çalışmalarına göre artrit; bireyler arasında hem işyerinde sakatlığın, hem de kronik ağrının önde gelen bir sebeplerindendir. Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Barış Gündoğdu, “Hastaların dikkat etmesi gereken çoğu sistemik romatizmal hastalık için yaygın belirtiler bir veya daha fazla eklem çevresinde; ağrı, şişlik, bazen sıcaklık artışı ve kızarıklık ile birlikte sabah tutukluğudur. Artrit gelişimi için risk faktörleri arasında aşırı kilolu veya obez olmak, eklem çevresinde bir enfeksiyon olması, viral enfeksiyonlar, eklem yaralanmaları, sigara içmek ve diş eti iltihabı sayılabilir” diyor.