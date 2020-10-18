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  • Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray paylaştı... Kimseyi inandıramadı
18 Ekim 2020 Pazar 18:44 | Son Güncelleme:

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray paylaştı... Kimseyi inandıramadı

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray paylaştı... Kimseyi inandıramadı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray, önceki gün sinemaya başladığı yıllarda çekilen fotoğrafını paylaştı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray'ın "14 yaş henüz dolmamış. İlk makyaj..." dediği fotoğrafa yorum yağdı. Kimse Türkan Şoray'ın, o fotoğrafta çocuk yaşlarda olduğuna inanamadı. Sultan'ın hayranları da fotoğrafın o yıllara ait olduğunu kanıtlayan paylaşımlar ve yorumlar yaparak, 14 yaşında olduğuna inanmayanları ikna etmeye çalıştı.

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