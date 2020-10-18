Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray paylaştı... Kimseyi inandıramadı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray'ın "14 yaş henüz dolmamış. İlk makyaj..." dediği fotoğrafa yorum yağdı. Kimse Türkan Şoray'ın, o fotoğrafta çocuk yaşlarda olduğuna inanamadı. Sultan'ın hayranları da fotoğrafın o yıllara ait olduğunu kanıtlayan paylaşımlar ve yorumlar yaparak, 14 yaşında olduğuna inanmayanları ikna etmeye çalıştı.