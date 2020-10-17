Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? İkizler ve Kova'ya eski aşklardan dönüş olacak

Astrolojik açıdan oldukça zorlayıcı bir haftaya giriyoruz. Mars ve Merkür gerilemesinin etkileri iç içe geçerken, Mars ile Şiva asteroidi arasında zorlayıcı açının etkisi de haftaya yayılacak. Tüm dünyada yıkım ve yeniden doğum enerjisi hâkim olacak gibi görünüyor. Bu hafta hayatınıza bazı konuları tamamen sonlandırabilir, yepyeni sayfalar açmaya başlayabilirsiniz. Tabi bu yeniden doğum süreci cesaret ve kararlılık istiyor. Yanlış karar alma riskine karşı son derece gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Kendinizle savaşmanın zamanı değil. Kendinizi akışa bırakarak akışın getirdiği sorumlulukları almanız gerekiyor. Hayattaki gerçek tutkularınızı bulma zamanı gelmiş olabilir.

YANILGIYA DÜŞMEYİN

18 Ekim günü Güneş ile Satürn arasında ve Venüs ile Neptün arasında zorlayıcı etkileşimler var. Yaklaşan günlerde kendinizi kısıtlanmış ve engellenmiş hissedebilirsiniz. Üzerinizdeki baskıyı hafifletmek için sevdiğiniz aktivitelere vakit ayırabilirsiniz. İkili ve sosyal ilişkilerinizde yanılgıya düşme ihtimali de oldukça yüksek olacak. İlişkilerde yalan rüzgarları esebilir. Eğer yeni bir ilişkiye başlayacaksanız gerçekçi olmalısınız. 19 Ekim günü Venüs ve Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Haftanın belki de en iç açıcı astrolojik etkisi bu. Bu sıkışık süreçte hepimize nefes aldırmasını diliyorum. Bu etkileşim ile senkronize olarak, hayatınızdaki sorunlara yaratıcı çözümler bulabilir ve tünelin sonundaki ışığı görebilirsiniz. Ancak aynı gün Mars ile Jüpiter arasında kare açı olduğu için, abartılı hamlelerden uzak durmanız gerekiyor. Aşırı risk içeren girişimler sıkıntı yaratabilir. Ayrıca öfke patlamaları konusunda da dengeli olmalısınız.

TEMKİNLİ KONUŞUN

20 Ekim günü Merkür ile Uranüs arasında zorlayıcı etkileşim var. Ani kararlardan kaçınmanız gerekiyor. Ağzınızdan çıkanları kulağınız duymalı. Aksi halde sözleriniz yıkım etkisi yaratabilir.

22 Ekim günü Venüs ile Plüton arasındaki üçgen açıdan dolayı, ilişkilerinizde istediğiniz dönüşümü yaratmak içim adımlar atabilirsiniz. Yaratıcılığınızı güçlü bir şekilde ortaya koyabilirsiniz.

Bu hafta dünyada otorite figürleri zorlayıcı kararlar almak zorunda kalabilirler. Diplomatik ilişkilerde karmaşa yaşanabilir. Askeri güçlerle ilgili beklenmedik gelişmeler ortaya çıkabilir. Maalesef yine kazalar, yangınlar ve depremler açısından riskli bir hafta. Fırtınalar ve doğal afetler dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya çıkabilir. Şiddet ve protesto enerjisi yüksek olan bir hafta dünyayı bekliyor gibi görünüyor. Bu zorlu haftada hepinizin dengede ve huzurda olmasını diliyorum.

KOÇ



Bu haftadan itibaren iletişim trafiğiniz yoğunlaşacak. Ancak yakın çevre ilişkileriyle ilgili sorun yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınıza ilişkin kararı almakta zorlanabilirsiniz. Fevri davranmaktan vazgeçmelisiniz. Öfkeyle kalkıp zararla oturabilirsiniz. Maddi konulara yönelik gerçekçi kararlar almanız gerekiyor. İkili ilişkilerinizde bencil davranmayın. Aksi taktirde işler ters gidebilir. Ortaklıklarınıza ilişkin beklenmedik gelişmeler olabilir. Yeni sözleşmeler konusunda temkinli davranmanız gereken bir dönemdesiniz. Rakiplerinizi doğru değerlendirmeniz gerekiyor.

BOĞA



Bu haftadan itibaren maddi konularla ilgili karar almakta zorlanabilirsiniz. Yeni girişimlerinizde daha cesur hareket etmeniz gerekiyor. Garantici davranmak ve değişime direnmek sizi hedeflerinizden alıkoyuyor. Değişimden kaçmak yerine değişimi kendiniz yaratmalısınız. Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gereken bir süreçtesiniz. Angarya işler kendinizi fazla yormanıza sebep olabilir. Evinizde bir evcil hayvan almaya karar verebilirsiniz. Stresten arınmak için size çok iyi gelecektir. Yatırım yaparken gerçekçi olmalısınız. Yanlış yatırım yapma ihtimalinizin olduğu bir dönemdesiniz.

İKİZLER



Bu haftadan itibaren hayatınızda beklenmedik gelişmeler olacak. Geçmiş defterler tekrar açılabilir. Uzun zamandır görmediğiniz birinden haber alabilirsiniz. Eski sevgiliniz karşınıza çıkabilir. Bu durumu kafanızı karıştırabilir. Ancak akarsuda iki kere yıkanılmaz. Yeni hobiler edinmeniz mümkün görünüyor. Yaratıcılığınızı değerlendirebileceğiniz bir dönemdesiniz. Çocuklarınızla olan ilişkilerinizde çözmeniz gereken problemler ortaya çıkabilir. Korkularınızla yüzleşmek hayatınızı değiştirmek için önemli bir adım olacak. Bağımlılıklarınızdan arınmak için de girişimde bulunabilirsiniz.

YENGEÇ



Kendinizi ilham dolu hissedeceksiniz. Ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. Terapiye başlamak için de ideal bir dönemdesiniz. Hayatınızdaki gizli düşmanlar konusunda da farkındalık kazanacaksınız. Ev ve emlak konuları ile ilgili çözmeniz gereken problemler olabilir. Ailenizle iletişim kurarken alıngan davranmaktan vazgeçmelisiniz. Uzun zamandır çözülemeyen miras konuları ile ilgili önemli gelişmeler olabilir. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızdan haber alabilirsiniz. Yeni projelerinizde onlardan destek görebilirsiniz.

ASLAN



Sosyal çevreniz ile ilgili gerilim artıyor. Arkadaşlarınızdan biri ile kendinizi gereksiz bir tartışma içinde bulabilirsiniz. Bu kişiyi hayatınızdan çıkarmanız söz konusu olabiliyor. Hayallerinizin peşinden giderken daha cesur davranmanız gerekiyor. Komşularınızla sıkıntı yaşayabilirsiniz. İnsanları alttan almayı öğrenmeniz gerekiyor. Yeni bir eğitime başlamanız mümkün görünüyor. Araba kullanırken daha dikkatli olmalısınız. Kariyerinize yönelik ikilemleriniz olabilir bunları çözmek için gururu bir kenara bırakarak mantıklı davranmanız gerekiyor.

BAŞAK



Hedefleriniz ve kariyerinizle ilgili sıkıntılar baş gösterebilir. Hayatınızdaki otorite figürleri ile iletişim kurarken yanlış anlaşılmalara maruz kalabilirsiniz. Patronlarınızdan terfi istemek için uygun bir dönemde değilsiniz. Maddi konulara yönelik büyük resmi görerek hareket etmeniz gerekiyor. Detaylarda kaybolursanız yanlış kararı alabilirsiniz. Ev içi kazaları konusunda temkinli olmalısınız, dalgın olduğunuz için ev içerisinde sakarlık yapabilirsiniz. Çocukluk arkadaşlarınızdan haber alabilirsiniz. Onlardan biriyle görüşmeniz söz konusu olabilir.

TERAZİ



Hayata bakışınızda önemli değişiklikler olacak, hayatı sorgulayacak ve yeni kararlar alacaksınız. Hukuki konuları yönelik bazı problemler yaşayabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili gerçekçi kararlar almanız gerekiyor. Yeni girişimlerinizde daha kararlı davranmalısınız, tek başınıza hareket etmek size iyi gelecek. Kredi, borç, alacak konuları ile ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz, kredi çekeceksiniz makul olmaya çalışın. İlişkinizde daha tutkulu hissedeceksiniz. Ancak kıskançlığa maruz kalabilirsiniz. İlişkinizde güç savaşlarından uzak durmanız gerekiyor. Krizleri soğukkanlı bir şekilde çözmelisiniz. Riskli ve tehlikeli aktivitelerden uzak durmanız gereken bir dönemdesiniz.

AKREP



Paylaşılan hadi kaynaklarla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ortak yatırımlar konusunda daha gerçekçi kararlar almalısınız. Aşırı şüpheci davrandığınızda hata yapmanız mümkün görünüyor. Durup dururken kriz yaratma merakınızdan vazgeçmelisiniz. Yoksa ilişkileriniz bitme noktasına gelebilir. Ortaklıklarınızı sorgulayacaksınız. Ortağınızla iletişim kurarken güç savaşlarından kaçınmalısınız. Gizli düşmanlıkları açık olduğunuz bir dönemdesiniz. Ayrıca gizlediğiniz gerçekler bir anda ortaya çıkabilir. Aşırı risk almaktan kaçınmalısınız. Bağlılık ile bağımlılık arasındaki farkı görmeniz gereken bir dönemdesiniz.

YAY



Hayatınızda önemli gelişmeler olacak. Uzun zamandır görmediğiniz kişiler karşınıza çıkabilir. İlişkinizle ilgili olarak kafanız karışabilir. İlişkinizi bitirme noktasına gelebilirsiniz. Ayrıca düşmanlarınız sizin arkanızdan konuşabilirler ve ilişkinizin bozulmasına sebep olabilirler. Sosyal çevrede gerilim oluşabilir. Fevri davranmak yerine insanları dinlemenizde büyük bir fayda var. Aksi taktirde yanlış hareket edebilirsiniz. Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Diyet yapmak için uygun bir dönemdesiniz. Evde spor yapmayı da deneyebilirsiniz. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili bazı sorunları çözmeniz gerekebilir.

OĞLAK



Bu haftadan itibaren günlük rutin işlerini yoğunlaşacak. Çok sayıda problem çözmek zorunda kalabilirsiniz. Yanınızda çalışan kişilerin desteği yeterli düzeyde olmayabilir. Kendinizi çok yorarsınız sağlığınız bozulabilir. Kariyerinize yönelik girişimlerde bulunmanız gerekiyor, ancak patronlardan aradığınız desteği bulamayabilirsiniz. Kendi gücünüze inanarak yola devam etmelisiniz. Aşka yatınız da sevgilinize karşı daha anlayışlı olmanız gerekiyor. Soğuk tavırlarınız onun sizi yanlış anlamasına sebep olabilir. Yeni hobiler edinmek için uygun bir dönemdesiniz. Yaratıcılığınızı rahatça ortaya koyabilirsiniz. Ayrıca oyalanmak size oldukça iyi gelecek.

KOVA



Aşk hayatınız karışıyor. Geçmişteki sevgililerden haber alabilirsiniz. Ancak bu defterleri kapatmanız gerekiyor. Aksi takdirde yeni kapılar açılmayacak. Eğer sevgiliniz varsa, onunla iletişim kurarken daha sıcak olmalısınız. Ev ve emlak konuları ile ilgili çözmeniz gereken problemler olabilir. Bunları çözerken mantıklı hareket etmeniz gerekiyor. Aksi taktirde yanlış karar alabilirsiniz. Ev içindeki bazı tamirat işleriyle uğraşmanız gerekebilir. Evde kazalar konusunda daha dikkatli hareket etmelisiniz. Genel olarak ütopik hayaller peşinden gitmek yerine gerçekçi davranmanız gereken bir süreç başlamış bulunuyor. Sorumlulukları taşırken disiplinli olmanız gerekecek.

BALIK



Çocukluk arkadaşlarınızdan haber alabilirsiniz. Geçmişe özlem duyabilirsiniz. Kendinizi melankolik hissedebilirsiniz. Evi yeniden dekore ederek kendinizi oyalayabilirsiniz. Aile içi bazı problemleri çözmenız gerekebilir. Paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili aşırı risk almaktan kaçınmalısınız. Ortak yatırım yapmanız için uygun bir dönem olmayabilir. Yeni bir eğitime başlamanız mümkün görünüyor. Ancak gerçekçi bir seçim yapmalısınız. Bu hafta arabanızı tamir ettirmeniz gerekebilir. Kontrollerini yaptırmanızda bir fayda var. Yeni sözleşme fırsatlarını değerlendirirken makul olmanız gerekiyor. Kendinizi akışına bırakmak yerine hayatınızın kontrolünü elinize alın.