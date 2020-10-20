Bugün burçları neler bekliyor? 20 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları

KOÇ BURCU YORUMU

Maddi anlamda pek çok konuda çözüm odaklı ve bereketli bir gün sizin için. Hafta başında yarattığımız gerginlikleri toparlamak için fırsatlar elinize geçiyor, günü iyi değerlendirmelisiniz. İş yerinizdeki otoriteden de destek göreceğiniz bir gün, sizi huzursuz eden projeleri rahatlıkla tamamlayabilir ve ummadığınız ödüllerle karşılaşabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Spora başlamak için harika bir gün. İçte sıkışan enerjinizi ve psikolojinizi spor ile rahatlatmak sizi oldukça mutlu edecektir. Yolculuk planlarınız var ise hafta sonuna organize olmak için bugün net kararlar verebilir, planınızın adını koyabilirsiniz. Partnerinizle aranızdaki problemleri çözmek için harika bir gün.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün sosyalleşiyor ve çevrenizdeki kişilerle iletişiminiz gittikçe kuvvetleniyor. Evliliğinizin içindeki problemleri çözmek ve eşinizle ilgilenmek için harika bir gün. Uzunca süredir aşkı bekleyenler için muazzam gelişmeler yaşanacak. Çocuk sahibi olmak için tedavi görenler ise güzel haberlerle karşılaşacaklar.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün kendinizi pek çok konuda şanslı hissedeceksiniz. Enerjinizi işinize yoğunlaştırırken, yöneticilerinizden aldığınız destek sizi mutlu edecek. Bir rahatsızlığınız var ise bugün itibariyle şifayı bulacaksınız. Sizi mutlu edecek eski dostlardan haberler gelecek.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün internet ortamından yabancı biri ile tanışabilir veya çok önceden tanıdığınız biri ile aniden haberleşmeye başlayabilirsiniz. Bu kişinin çok uzun zamandır sizi beğendiğini ve sizinle görüşmek istediğini duyabilirsiniz. Öğrenci veya eğitmenseniz bugün bitirebileceğiniz pek çok proje bulunuyor, günü iyi değerlendirebilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

İçsel yolculuğunuzda kendinizi çok mutlu hissedeceğiniz bir gün. Pek çok konuda yaratıcı yönlerinizi fark edeceksiniz. Önemli proje ve hayata dair konuları geliştirmek için harika bir gün. Sağlık sıkıntısı olan Başaklar günü çok rahat geçirecekler. Uzunca zamandır haksızlık yaşadığınız pek çok konu ilahi bir yardım ile çözülecek.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün yakın arkadaşlarınız ve akrabalarınızdan gelecek yardımlara açıksınız. Uzunca zamandır hislerini size belli etmeye çalışan birinin farkına varacaksınız. Hakkınızı aramak isteyeceğiniz konularda önemli yardımlar alacaksınız. İlişkisi olanlar ve ilişkilerinde sıkıntı yaşayanlar bugün problemleri çözmeye niyetlenebilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün elinize umulmadık yerlerden para geçebilir, iş yerinizde yatırımı büyük bir projeye yeni bir imza atabilirsiniz. Bugün aldığınız telefon görüşmelerinde değer gördüğünüzü hissedebilirsiniz. Kardeş ve kuzenlerinizin hayatındaki gelişmeler sizi çok mutlu edecek. Hasta evcil hayvanı olanlar minik dostlarının iyileştiğini görecek.

YAY BURCU YORUMU

Aşk ve ilişkilerde kendinizi daha net ortaya koyacak ve problemlerinizi çözümleyeceksiniz. Aile bireyleri rahatsız ve tedavi olan Yay burçlarının ebeveynlerinin sağlığı iyiye gidecek. Kalbinde aşk olmayanlar için çok uzun zamandır haberleşmediğiniz eski bir flörtünüzden bugün haber gelebilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün arkadaşlarınızdan bazı haberler gelebilir. Yanlış anlaşılmaları gidermek için karşı tarafı dinlemeye şans vermelisiniz. Hayat planınızı çizerken karşılaştığınız ve fark ettiğiniz konulara şükür etmelisiniz. Akrabalardan yardım ve destekler görürken, onların sağlık sıkıntıları sizi üzebilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün iş yerinizdeki projelerin çözümünü sağlanacak ve otoriteden destek göreceksiniz. Ailenizden gelen destek ile parasal sıkıntılarınızın çözümüne merhem olacak destekler alacaksınız. Kalbinizi kıran birinden haber alacaksınız. Kendinizi rahatsız hissettiğiniz sağlık sıkıntınız bulunuyorsa bugün kontrol için oldukça uygun bir tarih.

BALIK BURCU YORUMU

Yükseköğretim ve eğitim konularında, öğrenci veya öğretmenleriniz ile yeni projelere başlayacaksınız. Çevrenizin genişlediği bir döneme giriyorsunuz. Aşk ve ilişkinizdeki gördüğünüz değer muazzam. Mahkeme sürecindeki konular için olumsuz görünen konular ilerleyen süreçte sizi mutlu edecek, azıcık sabır.