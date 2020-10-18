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  • Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe lüks yaşantılarıyla göz dolduruyorlar... 27 bin TL'lik çanta!
18 Ekim 2020 Pazar 19:27 | Son Güncelleme:

Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe lüks yaşantılarıyla göz dolduruyorlar... 27 bin TL'lik çanta!

Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe lüks yaşantılarıyla göz dolduruyorlar... 27 bin TL'lik çanta!

Eşi Mesut Özil ile İngiltere'de yaşamını sürdüren Amine Gülşe, lüks yaşantısıyla da göz dolduruyor.

Eşi Mesut Özil ile İngiltere’de yaşamını sürdüren Amine Gülşe, lüks yaşantısıyla da göz dolduruyor. Geçtiğimiz hafta doğum günü olan eşine 100 bin TL’lik saat alan Amine Gülşe, kendisini de şımartmayı ihmal etmedi. Ünlü isim, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta 27 bin lira değerindeki Dior marka çantasıyla dikkat çekti.

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