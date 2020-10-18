Derya Tuna'dan oğlu İdo Tatlıses ve nişanlısı Yasemin Şefkatli için düğün alışverişi

Oğlu İdo Tatlıses'in Yasemin Şefkatli ile nişan töreninin hemen ardından düğün alışverişi yapmaya çıkan Derya Tuna, "Kovid-19 sebebiyle düğün yapmayacağız. Yakın dostlarımızın katılımıyla aralık ayında nikah töreni yapmayı planlıyoruz. Malum zaman kısıtlı hanımların hazırlanması uzun sürüyor, bu sebepten alışveriş turları başladı" diye konuştu.