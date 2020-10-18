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  • Derya Tuna'dan oğlu İdo Tatlıses ve nişanlısı Yasemin Şefkatli için düğün alışverişi
18 Ekim 2020 Pazar 20:18 | Son Güncelleme:

Derya Tuna'dan oğlu İdo Tatlıses ve nişanlısı Yasemin Şefkatli için düğün alışverişi

Derya Tuna'dan oğlu İdo Tatlıses ve nişanlısı Yasemin Şefkatli için düğün alışverişi

Derya Tuna, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.

Oğlu İdo Tatlıses'in Yasemin Şefkatli ile nişan töreninin hemen ardından düğün alışverişi yapmaya çıkan Derya Tuna, "Kovid-19 sebebiyle düğün yapmayacağız. Yakın dostlarımızın katılımıyla aralık ayında nikah töreni yapmayı planlıyoruz. Malum zaman kısıtlı hanımların hazırlanması uzun sürüyor, bu sebepten alışveriş turları başladı" diye konuştu.

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