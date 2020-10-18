Demet Akalın dudaklarına botoks yaptırdı... Eleştiri yağmuruna tutuldu

Daha önce yüzüne birçok kez işlem yaptıran Demet Akalın, bu kez dudaklarına dolgu yaptırdı. Alişan ile birlikte sundukları sabah programı için yüzünde değişikliğe giden Akalın, bu işlemleri de kendi evinde yaptırdı. Salgın nedeniyle güzellik merkezine gitmek istemeyen ünlü popçu, doktorunu evine çağırdı ve işlemleri salonunda uygulattı. Hijyenik olmayan şartlar altında yüzüne dolgu yaptıran Akalın’ın bu davranışı da birçok takipçisi tarafından uygun bulunmadı. Akalın ve doktoru bu davranışlarıyla eleştiri yağmuruna tutuldu.

Demet Akalın ile Alişan, sundukları sabah programına ‘Korona var katılamam’ diyerek gelmeyen Hakan Altun’un, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar’a konuk oyuncu olmasını eleştirdi. Akalın, "Riskli gruptayım, kalabalığa giremem sanırım tam böyle demiştin! Vallahi umurumda değil! Söz başka bir şey" yazdı. Alişan da ‘Hakan ile üniversiteden beri tanışıyoruz. Direkt katılmıyorum deseydi ne diyebilirdik' notunu düştü.