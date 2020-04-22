Yenidoğana yüz siperliği

Hastane yöneticisi Prof. Dr. Yaprak Üstün, virüste belirti göstermeyenlerin de olduğuna işaret ederek, "Bulgusuz bir grup annemiz var. Herhangi bulgu vermeden Covid pozitif olabilir. Bu anlamda siperlikler, bebeklerimizin hayata daha güvenli başlamasını sağlıyor" diye konuştu.