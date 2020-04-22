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  3. Yenidoğana yüz siperliği

Yenidoğana yüz siperliği

Yenidoğana yüz siperliği

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeklere, hastane çalışanlarının ürettiği yüz siperliği takılıyor.

Hastane yöneticisi Prof. Dr. Yaprak Üstün, virüste belirti göstermeyenlerin de olduğuna işaret ederek, "Bulgusuz bir grup annemiz var. Herhangi bulgu vermeden Covid pozitif olabilir. Bu anlamda siperlikler, bebeklerimizin hayata daha güvenli başlamasını sağlıyor" diye konuştu.


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