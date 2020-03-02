Yengeç özgüvenli, boğa beklentide

KOÇ

Bugün özgürlüğünüzü ifade etme konusunda oldukça cesaretli davranacaksınız. Fark Kendinizle ilgili konularda pek fazla konuşmak istemeyeceğiniz ve gizli sayılabilecek konularla ilgilenmek isteyebileceğiniz görülüyor. Alım-satım, vergi miras ve tamamlanmamış sigorta işlemlerinizle ilgilenebilirsiniz.



BOĞA

Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz konularla ilgilenmek size büyük zevk verebilir. Sanatsal ve kültürel faaliyetlerde yer almak istemeniz mümkün. Sahip olduğunuz şeyleri paylaşma konusunda katı bir tutum içine girebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanların beklentilerini karşılamak konusunda gönülsüz bir tutum içine girebilirsiniz.



İKİZLER

Canınız ikili ilişkilerden dolayı sıkılabilir. İnsanların sizi anlamadıklarını düşünebilirsiniz. Duygularınızın yoğunlaşarak kafanızı karıştırmasına izin vermeyin. Maddi işleriniz ve beklentilerinize odaklanın. Duygusal hayatınızda ani değişimlerden vazgeçin. Şimdi şu andan itibaren hayatınızın akışında huzurla ilerleyin.



YENGEÇ

Meslek yaşantınızda kendinize güvenle hareket edeceğiniz bir gündesiniz...Para konularında temkinli davranmalısınız.Kendinizi fazla zorlamamanız gereken bir günde bulunuyorsunuz. Fiziksel enerjinizi düşürmemeye bakın. Beğeneceğiniz birisiyle tanışabilirsiniz. Şansınızı değerlendirmek sizin elinizde.



ASLAN

Ayrıntılara önem vermeniz günlük işlerinizi yoluna koymanıza yardımcı oluyor. Yaratıcılığınızı ortaya koyabileceğiniz konular size zevk verecektir. Parasal harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir günde bulunuyorsunuz. Yatırım için uygun bir dönemde bulunduğunuzdan hesabınızı iyi yapmanız gerekiyor.



BAŞAK

Sevgide yenilikler yapma isteği duyabileceğiniz bir gündesiniz. Olaylardan ders almaya bakın. Alışverişe çıkabilir, kendiniz ve sevdikleriniz için güzel hediyeler alabilirsiniz. Bugün başladığınız ilişkilerin iyi sonuç vermesi sizi zorlayan her iş için de netlik kazandıracak. Başladığınız her ilişkiye değer katın.



TERAZİ

Enerjinizi evinizle ilgili konulara yönlendirmek isteyebileceğiniz bir gün. Ailenizle eviniz için harcamalar yapabilirsiniz. Ortaklaşa çalışmalarınızdan maddi kazanç sağlayabilir, hukuksal işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Ailenizden birisiyle küçük bir yanlış anlama nedeniyle tatsız bir durum yaşama ihtimaliniz var.



AKREP

Kendinizi iyi hissedecek ve zamanınızı verimli, yoğun şekilde geçireceksiniz. Yolda aniden karşılaşacağınız bir olay sizi biraz gerginleştirebilir. Gizli buluşmalardan uzak durun. Detoks yapmak beden ve ruhunuzu fazlalıklardan arındırmak için çok uygun bir gündesiniz. İş ve çalışma ortamınızda herkesle uyumlu olmaya özen gösterin.



YAY

Maddi konularda atılım yapmak ve risk almak isteyebileceğiniz bir gün. Günlük çalışmalarınızda aşırı yük altına girmiş gibi hissedebilir ama zorlukların üstesinden organizasyon yeteneğinizi kullanarak gelebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konuları ihmal etmeyin. Kendinizi biraz huzursuz ve gergin hissedebilirsiniz.



OĞLAK

Enerjinizin düştüğü, kendinizi mutlu hissedebilmek için zorlandığınız bir gün. İlişkilerinizdeki problemleri artık kaldırabilecek bir ruh hali içinde değilsiniz. Bedenen kendinizi yormamaya bakın. Çevrenizde oluşan sert iletişimlerden kendinizi koruyun, eski alışkanlıklardan arınıp yenilenmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.



KOVA

Kendinizi kalabalık ortamlarda rahatsız hissedebileceğiniz bir gün. Meslek yaşantınızda atılımcı davranmak yerine otoritelerle ilişkilerinizi ılımlı tutmaya çalışmalısınız. Sevgilinizin söylediği bir sözü kafanıza takıp kendinizi huzursuz edebilirsiniz. Unutmayın sözlerden ziyade niyet önemlidir.



BALIK

Kendinizi göstermeyi istediğiniz yönlerinizi açıkça göstereceksiniz. Her an ön plandasınız ve başarılı olmayı hak ediyorsunuz. Yeni talepleriniz size yeni kazanç kapıları açıyor. Bir dostunuzun sürpriz ziyareti ile eski bir aşkın canlanabileceği umuduna kapılacaksınız. Bugün beklenti ve istekleriniz için acele etmeyin.

