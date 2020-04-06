Yanlış tırnak kesimi batık nedeni

Oluşumunun en önemli sebepleri ise yanlış ayakkabı seçimi ve kötü yapılmış pedikür. Çok dar ve sivri burunlu ayakkabıların modanın da etkisiyle sık giyiliyor olması, tırnakların ise çok kısa kesilmesi batık sayılarında ciddi artışlar yaşanmasına neden oluyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Saray, “Başlangıç döneminde küçük bir müdahale ile tedavi edilebilen tırnak batıklarının ileri evrede tek tedavi şansı ameliyat. Fenolizasyon yöntemi ile gerçekleştirilen cerrahi operasyon sayesinde artık hastalar ağrı yaşamadan çok kısa sürede tırnak batıklarından kurtuluyor. Üstelik bu yöntem batığın tekrarlama ihtimalinş de sıfıra indiriyor” diyor.

ÖNERİLER



• Tırnaklarınızı düz ve küt kesip, hafif törpüleyin. Çok kısa kesilmiş tırnaklar kolay batıyor. Bu nedenle tırnağınızı çok dipten kesmeyin.

• Ayakkabı seçiminize dikkat edin. Çok dar ve sivri burunlu ayakkabılar giymeyin. Ayakkabı tercihinde mümkün olduğu kadar ayağı sıkmayan, burun kısmı yuvarlak ve geniş ayakkabıları tercih edin.