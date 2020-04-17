Virüs Çin'den tabutlar Sivas'tan

KURŞUN KAPLAMA ÜRETİM YAPILIYOR



Tüm dünyada etkisi süren koronavirüs salgınıyla ölüm sayısı yaklaşık 130 bini buldu. Sivas'ta İş Geliştirme Merkezi bünyesinde hizmet veren bir firma, korona virüs ölümlerine özel tek kullanımlık antibakteriyel tabut üretti. Kurşun kaplama çelik kullanılarak üretilen antibakteriyel tabutun patentini alan firma, Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor.

“Tabutumuzun özelliği tek kullanımlık olması” diyen firma yetkilisi “İçerisi antibakteriyel olduğu için cenazeyi koyduğumuz zaman tabutla birlikte gömülebiliyor. Temennimiz salgının bir an önce durması” dedi.

AMERİKA VE ALMANYA’DAN TALEP ÇOK



Çelik tabutlar, can kaybının yoğun olduğu Amerika, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere 16 ülkeye ihraç ediliyor. Tek kullanımlık tabutlar, cenazeyle birlikte gömülerek virüsün toprağa bulaşmasını önlüyor. 16 ülkeye ihraç yaptıklarını söyleyen firma yetkilisi Volkan Yılmaz, fiyatlarının 350-400 dolar arasında olduğunu söyledi.