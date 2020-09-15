Vicdan operasyonu

İstanbul Ümraniye'de Mehmet Akif Mahallesi'nde bir apartmanın 9'uncu katındaki dairenin balkonunda bir martı mahsur kaldı. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

42 METRELİK MERDİVEN YETMEDİ

Ekipler, 30 metrelik merdiven aracıyla kuşu kurtarmaya çalıştı ama merdiven kısa geldi. Vatandaşların talebi üzerine bir gün sonra itfaiye ekipleri 42 metrelik merdiven aracı ile mahsur kalan martıyı kurtarmak istedi ama merdiven aracı lokasyonun uygun olamaması nedeniyle yine sonuç alamadı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ



Bunun üzerine Norveç'te yaşayan ev sahibine ulaşılarak, çilingirle evin kapısı açılıp martı kurtarılmak istendi. Ev sahibi izin vermeyerek martının öylece kalmasını istedi. Durum üzerine mahalle sakinleri sokağa dökülerek mahsur kalan martıyı kurtarmaya çalıştı. Sosyal medya üzerinden tepkilerini gösteren vatandaşlar yardım istedi. İtfaiye ekipleri 60 metrelik merdivenle yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu martı kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.