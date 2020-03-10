Tuz yüzünden kör olabilirsiniz

Tüm dünyada, her yıl 9.4 milyon insanın hipertansiyon nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlhami Gültepe, “Yapılan araştırmalar dünyada hipertansiyon görülme sıklığının yüzde 26, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 33 olduğunu göstermiştir. Yani obezite de olduğu gibi yüksek tansiyon konusunda da dünya ortalamasının üzerindeyiz. Aşırı tuzlu yemeklerimiz, bir de tadına bakmadan bu yemeklere ekstra tuz eklememiz yüksek tansiyona neden oluyor. Hipertansiyon inme, kalp krizi, böbrek hastalıkları, diyabet ve körlüğe kadar varan göz bozukluklarına yol açıyor” dedi.

BÖBREKLERİ VURUR



Kan dolaşımı için damarlarımızda gerekli olan kan basıncının normalden fazla olmasının hipertansiyona yol açtığını belirten İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlhami Gültepe, “Hipertansiyon çoğu kişide yıllarca hiçbir belirti vermeden sinsice sürebilir. En sık belirtisi özellikle sabahları enseden başlayan ağrıdır, bazen baş dönmesi de olabilir. Hipertansiyon krizinde ise burun kanaması, çarpıntı, kulak uğultusu, bulantı kusma, nefes darlığı, görme bulanıklığı görülebilir. Hastalık tedavi edilmezse beyin kanaması, felç, kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliğine varan böbrek hasarı, körlüğe kadar varan göz bozukluklarına sebep olabilir, ölüme yol açabilir” diye konuştu.

BİR TATLI KAŞIĞI YETER



“Yüksek tansiyonun birden fazla nedeni olabilir. Kalıtım, cinsiyet, şeker hastalığı, şişmanlık, sigara ve alkol kullanımı, stres, yetersiz fiziksel aktivite, aşırı tuz kullanımı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları hipertansiyona zemin hazırlayabilir” diyen Dr. Gültepe şu uyarılarda bulundu: “Ülkemizde tuz tüketiminin dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu biliyoruz, Türkiye’deki hipertansiyonun en büyük suçlusu da aşırı tuz tüketimidir. Yemeklerimiz çok tuzlu olduğu gibi bu yemeklerin tadına bakmadan tuz ekleme alışkanlığımız var. Ayrıca hamburger, patates kızartması, cips, kraker ve soslu gıdalar da aşırı miktarda tuz içeriyor. Günlük 6 gr yani; 1 tatlı kaşığı tuz, vücudun sodyum ihtiyacını karşılayabilir. Öte yandan tek sodyum kaynağımız tuz değil. Peynir, zeytin, kuruyemişler, turşu, salça, yoğurt, ekmek, yumurta ve maden suyunda da yeterince sodyum bulunmaktadır. Tuz içeriğinin yüksek olabileceği hiç aklımıza gelmeyen enginar, ıspanak ve kerevizde sodyum bulunuyor. Bu besinleri pişirirken tuz eklememeye özen gösterin.”

LİMON VE SARIMSAK İLAÇ YERİNE GEÇMEZ!



Asabi tansiyon ile hipertansiyonun aynı şey olmadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi İlhami Gültepe, limon ve sarımsağın tansiyon düşmesine yardımcı olduğunu da söyledi. Dr. Gültepe, “Ancak ilaçların yerine kullanmamalı, tansiyon ilaçlarının yanında aşırıya kaçmadan tüketilebilir. Evde tansiyon yükseldiğinde en doğru yaklaşım hekime gitmektir, gidilemiyorsa hekim tarafından reçete edilen yükselmesi durumunda kullanılacak hızlı ve kısa etkili ilaçlar vardır, bu ilaçlardan yoksa sarımsak ve limon kısmen faydalı olabilir” diye konuştu.