Türkiye'nin ilk cankurtaran köpeği Fox

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu cankurtaran eğitmen Ahmet Gödeler, "Köpeğimiz, şu anda çırpınmaya duyarlı olarak görev yapıyor. Çırpınma esnasında kişinin yanına gidiyor, üzerindeki yeleğe tutunan vatandaşımız ile geri geliyor. Bir sonraki aşamada operatörü ile birlikte yüzmeye başlayacak. Çünkü, bazı köpek korkusu olan insanlara operatörle birlikte gidilmesi gerekiyor" dedi.