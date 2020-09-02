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  3. Türkiye'nin ilk cankurtaran köpeği Fox
02 Eylül 2020 Çarşamba 22:10 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilk cankurtaran köpeği Fox

Türkiye'nin ilk cankurtaran köpeği Fox

Antalya Konyaaltı sahilinde görev yapan 55 cankurtarana ekip arkadaşı olarak köpek "Fox" da katıldı. 2.5 aylıkken Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu cankurtaran eğitmen Ahmet Gödeler'in eğitim vermeye başladığı Fox, 11 ay süren eğitim sonrası Türkiye'nin ilk cankurtaran köpeği olarak göreve başladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu cankurtaran eğitmen Ahmet Gödeler, "Köpeğimiz, şu anda çırpınmaya duyarlı olarak görev yapıyor. Çırpınma esnasında kişinin yanına gidiyor, üzerindeki yeleğe tutunan vatandaşımız ile geri geliyor. Bir sonraki aşamada operatörü ile birlikte yüzmeye başlayacak. Çünkü, bazı köpek korkusu olan insanlara operatörle birlikte gidilmesi gerekiyor" dedi.

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