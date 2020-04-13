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  3. Tülin Şahin: Zayıf olsak da kilo alsak da suç

Tülin Şahin: Zayıf olsak da kilo alsak da suç

Tülin Şahin: Zayıf olsak da kilo alsak da suç

Kasım ayında ilk çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Tülin Şahin'e yapılan yorumlar mutluluğunu kursağında bırakıyor!

Doğum sonrası 10 kilo veren ve 63 kiloya düşen Şahin, kendisine gelen ‘Kilo mu aldınız?’ şeklindeki yorumlara tepki gösterdi. Ünlü manken, “Evet kilo aldım sorun mu var? 5 ay önce doğum yaptım. Lohusayım ve emziriyorum! Çok zayıf oluruz suç ve saçma, doğumdan sonra böyle oluruz yine suç ve saçma! Üstelik bir de kadınsınız” dedi.


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