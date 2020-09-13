Testiyi kapan yangına koştu

Bölgeye gelen iş makineleri, ekipler, arazöz ve su tankerlerini yangın alanına dar yollar nedeniyle getiremeyince mahalle halkının da desteği ile uzun uğraşlar sonucu hortum uzatarak söndürme çalışmalarına başlayabildi. Bu arada boş durmayan mahalleli kadınlar su testileriyle söndürme çalışmalarına destek oldu.