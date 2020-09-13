13 Eylül 2020 Pazar 01:18 | Son Güncelleme:
Testiyi kapan yangına koştu
Aydın'ın Nazilli İlçesi Hasköy Yukarı Mahalle yakınında bulunan zirai alanda yangın çıktı. Mahalleli kadınlar su testileriyle söndürme çalışmalarına destek oldu.
Bölgeye gelen iş makineleri, ekipler, arazöz ve su tankerlerini yangın alanına dar yollar nedeniyle getiremeyince mahalle halkının da desteği ile uzun uğraşlar sonucu hortum uzatarak söndürme çalışmalarına başlayabildi. Bu arada boş durmayan mahalleli kadınlar su testileriyle söndürme çalışmalarına destek oldu.