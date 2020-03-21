Terazi temkinli, ikizler kararlı

Ülke genelindeki sağlık sorunu bu hafta gündemimizi meşgul ederken pozitif eneriler de başgösterecek. Sakinliğimizi korumalı, güzel enerjilerin gelişiyle birlikte rahat bir nefes almalıyız. Kişisel gelişim için atacağınız her adımda evrenin sizi yerde bulundurttuğunu göreceksiniz bu yüzden de içiniz rahat edecek ve keyfiniz yerinde olacak. Polemiğe girdiğin insanlar bugünlerde seni şaşırtıyor. Mart ayının son günlerinde bu konular kaynayıp taşacak. Siz duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz. Gün içinde karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda temkinli davranarak biraz daha beklemeyi tercih etmelisiniz. Bu hafta fırsatlar konusunda bazı aksilikler söz konusu olması mümkündür.

KOÇ

Bugünlerde manevi anlamda, sevgi bakımından bir sorununuz olmasa da maddi konularda da desteğe ihtiyacınız olabilir, elinizdekiler size yeterli gelmeyebilir. Sen bugün gerçekten hassas bir günündesin. Bugün iç dünyana dair meseleler kafanı meşgul edebilir. Derin ve keskin görüşler içindesiniz. Temel şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır. Kısa sürede yapmanız gereken çok şey olacak. Kendinize güveniyorsunuz.

BOĞA



Özellikle işinizi yaparken tek karar almaya mümkün olduğunca özen göstermelisiniz. Çünkü iş arkadaşlarınız ya da üstlerinizle aksilik yaşayabilirsiniz. Bugün neye ihtiyacın var biliyor musun? Kalbinin ve aklının söz birliği etmesine. İşte güne dair sana ufak bir ipucu. Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz. Çünkü, çabuk değişim gösteriyor ve onun da size ayak uydurmasını bekliyorsunuz. Hedeflerinizi yüksek tutmak konusundaki tavırlarınız sizi zorluyor..

İKİZLER



İnsanları iyi bir şekilde gözlemleyeceğiniz, sezgilerinizin kuvvetli olduğu bir haftaya giriyorsunuz... Karamsar halinizden yavaş yavaş uzaklaşacaksınız. Zaten yeni hafta itibariyle hayatınızda herşeyin daha olumlu gitmeye başladığını fark edeceksiniz. Kendinizle alakalı bir takım değişikliklere gidebilirsiniz. Hayata geçirmek istediğiniz planları düzene koyabilirsiniz, biraz da riskli işlere girebilirsiniz. Alacağınız kararlar bedeninize ve ruhunuza iyi gelecek. Sağlığınız ile aşk ve arkadaşlık ilişkileriniz oldukça güzel.

YENGEÇ



Kariyer alanında yükselişe geçiyorsunuz… Kariyerde başarılarınız artacak, yükselişe geçeceksiniz. Bu arada işinden memnun olmayan İkizler burçları da iş teklifleri alacaklar… Zaten Güneş’in Koç burcuna geçişiyle şansınız açılıyor. Fırsatlar ayağınıza geliyor ve istediğiniz her konuda destekleniyorsunuz… Aşk hayatınız da 22 Mart itibariyle renkleniyor. 29 Mart Pazar gününden itibaren ise birtakım zorluklar yaşayabilirsiniz. Özellikle de eğitiminiz devam ediyorsa… Zor yollardan başarı elde edeceksiniz. Bu nedenle pes etmeyin.

ASLAN

Hayatınızda büyük değişimler gündeme gelebilir. Bu sebepten ötürü de kendinizi daha huzurlu hissedebilirsiniz. Özgüveninizi arttıracak olaylar gerçekleşiyor olacak. Zaman dediğimiz bazen sadece bir takvim yaprağı. Bu hafta boyunca sıkıcı, enteresan bir gün geçirebilirsiniz. Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bu hafta, keyiflisiniz, duygusal sezgilerinizde artış var. Kararlarınızı verirken maddesel konumunuzu da gözden geçirmelisiniz.

BAŞAK



Olaylar tatsızlık seviyesine gelmesin diye kendinizi baskılamanız uzun vadede daha pasif agresif tavır getirebilir, niyetlerinizi sakince dile getirmelisiniz. Çevrendekilerin hayatındaki seçimlerle ilgili yaptığı eleştirilere tahammülün kalmadığı günlerdesin. Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz. Kurallı hareket ettiğiniz zaman işlerinizi çok kolay sonuçlandırabiliyorsunuz. Çalışma sisteminizle ilgili yeni bir süreç başlatmak üzeresiniz.

TERAZİ



Bu hafta çevrenizdeki insanları motive edebilirsiniz. Ama kendi ihtiyaçlarınızı da göz ardı etmeyin, çünkü hedefleriniz bugün her zamankinden daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacak. Enerjiniz bulaşıcı ve başkalarının da dikkatini çekeceksiniz. Fikirlerinizi coşkuyla kutlayıp eğlenmemeniz için hiçbir sebep yok. Ama bunu alışkanlık haline getirmeyin. Şu anda kendinizi formda hissetseniz de, hayatın zevklerine fazla kapılırsanız bir ihtimal sağlığınız zarar görebilir.

AKREP



İş arkadaşlıkları gibi konularda geri sayabilirsiniz, romantik açıdan gelecek vaad eden günlere girdiniz ama diğer konuları göz önünde bulundurun. Acımasız eleştirilerin sana karşı sorumluluk taşıyan insanlarla aranın açılmasına yol açabilir, dikkatli olmalısın.



YAY

Hırsınızın ve cesaretinizin artacağı bir haftaya giriyorsunuz sevgili Kova burçları… Özellikle kariyer alanında çok kararlısınız… Her şeyin üzerine inatla giderek başarı elde ediyorsunuz… Bu dönemde sizi yıldırmak isteyen, arkanızdan konuşan insanlar olabilir. Eğer pes etmezseniz başarı meyvelerini birer birer toplayacaksınız. Aşk hayatınız oldukça iyi. Yalnızca bu aralar eskiden mustarip olduğunu sağlık sorunlarınızla tekrar yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Bağışıklığınızı ve enerjinizi yüksek tutmaya bakın.

OĞLAK



Kendinizi zinde ve fazlasıyla güçlü hissedeceğiniz bir haftaya giriyorsunuz… Günlerin uzaması ruhunuza oldukça iyi gelecek. Yardımseverliğiniz artacak. Başkaları için hazır bekleyeceksiniz, bol bol evinizde misafir ağırlayacaksınız ve mutlu olacaksınız. Bu hafta itibariyle kariyerde cesaretiniz artacak, kendinizden daha emin bir şekilde hareket edeceksiniz. Hatta hafta sonundan itibaren kariyerde büyük değişimlere gitmek için planlar hazırlayabilirsiniz.

KOVA



Kariyerinizde özellikle Çarşamba günü önemli görüşmeler, sunumlar ve toplantılar yapabilirsiniz. Devletle ilişkili işlerinizde sıcak bir gündemi takip edeceksiniz. Merkür sayesinde rüya dünyanız bu dönemde canlanacaktır. Hafta sonu düşünüp taşınmak için bolca vaktiniz olacak, gelecekle ilgili kararlarınıza yeni bir yön vereceksiniz. Son günlerde yaşanan sorunlar, evde daha çok zaman geçiriyor olmanız sizin ruhunuzu dinlendirecek, yeni kararlar almanıza ve uygulamanıza vesile olacak.



BALIK



Kariyerinizde özellikle Çarşamba günü önemli görüşmeler, sunumlar ve toplantılar yapabilirsiniz. Devletle ilişkili işlerinizde sıcak bir gündemi takip edeceksiniz. Merkür sayesinde rüya dünyanız bu dönemde canlanacaktır. Hafta sonu düşünüp taşınmak için bolca vaktiniz olacak, gelecekle ilgili kararlarınıza yeni bir yön vereceksiniz. Son günlerde yaşanan sorunlar, evde daha çok zaman geçiriyor olmanız sizin ruhunuzu dinlendirecek, yeni kararlar almanıza ve uygulamanıza vesile olacak.

