Su altının görünmeyen işçileri

Suyun onlarca metre altında riskli ve bir o kadar da ağır bir iş yapan sanayi dalgıçları veya ticari dalgıçlar nehirler, göller, denizaşırı limanlar ve açık deniz platformlarında, inşaat, tamirat, kurtarma, bakım gibi projelerde yer alıyor. Dev gemilerin tonlarca ağırlıktaki pervaneleri tamir eden dalgıçların, derin sularda basınç, karanlık ve soğuk, elektrikli cihaz kullanımı, akıntı, deniz canlılarının oluşturduğu riskler nedeniyle yaptıkları iş daha da zorlaşıyor.



KARADA YAPMAKTAN 10 KAT DAHA ZOR



Dalgıçların büyük gemi pervanelerini tamir ettiği su altı görüntüleri yayınlandı. 15 yıldır bu işi yapan Sanayi Dalgıcı Birkan Erdem, "Normal dalgıçlık dediğimiz sportif dalgıçlık, keyif almaya ve eğlenmeye dayalı. Ama sanayi dalgıçlığı iş amaçlıdır. Suyun altına girdiğimizde bir gemi kurtarırız veya kaynak ve kesim işleri yaparız, liman inşaatları yaparız. Yukarıda yaptığınız işleri suyun altında yaptığınızı düşünün bir 10 kat daha zorlu oluyor" dedi.

Sanayi Dalgıcı Birkan Erdem, 11 tonluk bir gemi pervanesini karaya çekilmeden tamir ederken, bir yandan da su altı kamerasına el salladı. Ayrıca Maltepe Sahili'nden dalış yapan Erdem, iskele demirlerinin kalınlık ölçümünü ve çürüme olup olmadığını da kontrol etti.