Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9918
  • 7,5621
  • 385.247
  • 98171
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Siyah sarımsak mideyi koruyor

Siyah sarımsak mideyi koruyor

Siyah sarımsak mideyi koruyor

Ağız kokusuna neden olmayan, tadı da kurutulmuş meyveye benzeyen siyah sarımsak mide sağlığını korumaya yardımcı oluyor.

İçinde B1, B6, C vitamini, kalsiyum, fosfor, manganez, kükürt, allil sülfür ve oleum allicine olan siyah sarımsak diğer sarımsağa göre 6 kat fazla antioksidan içerir. Bitkisel tedavi uzmanları siyah sarımsak için “Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hücreleri yeniler. Kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğine karşı tedavi edicidir. Kalp ve damar sağlığını korur. Sindirim ve dolaşımı hızlandırır. Tansiyonu düzenlemeye yardım eder. Doğal mide koruyucudur” diyor.  


İSKİ çalışması sırasında atık su borusu patladı yol göle döndü

İSKİ çalışması sırasında atık su borusu patladı yol göle döndü

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Vahşi hayvanlar şehirlere indi

Nazik Gölü 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi