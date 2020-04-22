Siyah sarımsak mideyi koruyor

İçinde B1, B6, C vitamini, kalsiyum, fosfor, manganez, kükürt, allil sülfür ve oleum allicine olan siyah sarımsak diğer sarımsağa göre 6 kat fazla antioksidan içerir. Bitkisel tedavi uzmanları siyah sarımsak için “Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hücreleri yeniler. Kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğine karşı tedavi edicidir. Kalp ve damar sağlığını korur. Sindirim ve dolaşımı hızlandırır. Tansiyonu düzenlemeye yardım eder. Doğal mide koruyucudur” diyor.