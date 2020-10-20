Sinan Akçıl'ın aldattığı iddialarına Burcu Kıratlı'dan açıklama: İftira atılır ama bizde izi kalmaz

Aralarındaki sorunları aşan ve yeniden bir araya gelen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikilisi, mutluluklarına kaldıkları yerden devam ederken üçüncü şahısların asla konu olmadığını söyledi. Kıratlı, 'İlişkimiz boyunca ikimizde üçüncü şahıslara prim verecek olaylar yaşatmadık birbirimize. İftira atılır ama iz kalmaz bizde. Bir gün bu ilişki bitecekse kaderdir. Asla üçüncü kişiler değildir. İçimiz rahat, birbirimize güvenimiz tam' mesajını yazdı.

